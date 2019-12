Amazon zastavil predaj vianočných ozdôb: Uvidíte, čo na nich bolo, razom vám príde zle

Americký internetový obchod Amazon odstránil v pondelok zo svojich stránok ponúkané vianočné ozdoby s motívom nacistického koncentračného tábora Auschwitz.

Stalo sa tak po sťažnosti zo strany poľského Štátneho pamätníka a múzea Auschwitz-Birkenau, ktorý ich nazval "znepokojujúcimi a neúctivými" a vyzval na ich stiahnutie z predaja. Informovala o tom agentúra DPA.

It seems that @amazon has removed all of the "Christmas ornaments" with the images of the former Auschwitz camp. Thank you everyone for your activity and response. https://t.co/VGFnSDMWM9 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 1. decembra 2019

Spomínaná inštitúcia v nedeľu na Twitteri a na Facebooku kritizovala predaj porcelánových ozdôb na vianočný stromček v tvare zvončeka a hviezdy, na ktorých bol vyobrazený komplex koncentračného tábora Auschwitz, kde počas druhej svetovej vojny zahynulo viac než milión ľudí - väčšinu z nich tvorili Židia. Amazon ďalej ponúkal na predaj aj otvárač na fľaše či podložku pod počítačovú myš s podobnými motívmi.

Sadly, it is not over yet @amazon. The "Massacre Auschwitcz (!) Birkenau Jewish Death" mousepad is another disturbing online product. We are not sure if @yadvashem would like the "Christmas ornament" with a freight car used for deporting Jews for extermination either. https://t.co/qDEEzqzwSU pic.twitter.com/wXExhFZPmV — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 1. decembra 2019

Ako uviedla hovorkyňa Amazonu, všetci predajcovia na jej webových stránkach musia dodržiavať pravidlá firmy. Tým, ktorí tak neurobia, hrozí napríklad zmazanie ich účtu. Medzi zásady, ktorými sa predajcovia majú riadiť, patrí okrem iného zákaz produktov, ktoré propagujú, podnecujú alebo oslavujú nenávisť, násilie, rasovú, sexuálnu či náboženskú neznášanlivosť a propagujú organizácie s takýmto názorom.

Najväčší komplex nemeckých koncentračných a vyhladzovacích táborov Auschwitz sa nachádzal neďaleko poľského mesta Osvienčim. V roku 1945 ho oslobodili sovietski vojaci. Jeho hrôzy prežilo 7 000 ľudí.