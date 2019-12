S Violou († 34) sa lúčili koncertom: Dojemná rozlúčka Ludwiga Bagina

Prišli stovky ľudí. Pred bratislavskou Starou tržnicou sa na Námestí Nežnej revolúcie zišli ľudia na spomienkovom koncerte pre Violu Macákovú († 34), ktorú našli umučenú v bratislavskom prístave.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

V nedeľu podvečer tak do centra mesta prišli známe tváre, ale aj obyčajní ľudia, ktorí sa nedokážu zmieriť s pomalým postupom polície pri objasňovaní jej smrti. Ľuďom na koncerte dávali fialovú stuhu, kde bola pripnutá biela perla.

Ľudia sa začali schádzať pred Starou tržnicou desiatky minút pred koncertom, aby zapálili sviečku a pripomenuli si Violku. Atmosféra v studený podvečer bola ťaživá a takmer každá tvár bola zachmúrená a do oči sa ľuďom tisli slzy. „Violku sme stratili mimoriadne násilným spôsobom. Všetkých nás to šokovalo a veľmi nás to zasiahlo. Aby sa nezabudlo na toto krásne dievča, aby sme sa mohli s ňou rozlúčiť, vznikla táto krásna akcia, kde zahrajú úžasní hudobníci bez naroku na honorár,“ uviedol herec a moderátor Ludwig Bagin, ktorý akciu organizoval.

Keď priestor zahalilo ticho a Bagin na pódiu predniesol emotívnu reč spísanú jej rodičmi, ľudia klopili zrak.krátko po 18.30 hod. Medzi obecenstvom sa často hovorilo o tom, že bývalá modelka a učiteľka angličtiny, Viola mala dar spájať ľudí.

Spomienky na ňu si ľudia vymieňali až do neskorého večera a tiež ich zapisovali do kondolenčnej knihy, ktorú potom organizátori odovzdali jej rodičom. Veľa z nich malo pripnutú fialovú stuhu v tvare písmena V, symbolizujúcu boj proti násiliu. Záverečnú modlitbu predniesol kazateľ Cirkvi bratskej, publicista a spisovateľ Daniel Pastirčák.