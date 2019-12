Vlani horor, teraz triumf: Nemecký lyžiar Dressen už zabudol na roztrhané väzy

Prekvapil najmä sám seba! Do roka a do dňa po hororovom zranení sa nemecký zjazdár Thomas Dressen (26) vrátil na biele svahy a senzačne vyhral prvý zjazd sezóny SP v kanadskom Lake Louise.

Nečudo, že po víťazstve len ťažko hľadal slová. „Myslel som si, že dobrý výsledok pri návrate po takej pauze bude miesto v najlepšej desiatke. Víťazstvo v deň môjho návratu je čosi neuveriteľné. Zázrak. Nikdy by som nepovedal, že to tak môže vypáliť,“ povedal Thomas pre portál fis-ski.com a na to, čo sa stalo presne pred rokom, 30. novembra 2018 v Beaver Creeku, už nechcel myslieť.

Nemec si v americkom stredisku pri hororovom páde roztrhol väzy v pravom kolene, poškodil vnútorný i vonkajší meniskus a vykĺbil rameno, a musel vynechať celú sezónu! Bol to jeho tretí triumf vo SP, všetky sa zrodili v kráľovskej disciplíne - zjazde, ktorý vyhral v Kitzbüheli 2018 a Kvitfjelli 2018.