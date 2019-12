Nečakané priznanie Vlhovej po slalome: Cítila som sa hrozne!

Konečne! Petra Vlhová (24) sa dočkala. Na úvod sezóny v obrovskom slalome Söldene jej chýbala sila, v Levi útočila v slalome na víťazstvo, ale prišla chyba v 2. kole a koniec nádeji.

V obrovskom slalome v Killingtone neudržala skvelé druhé miesto po prvom kole, ale v slalome o deň neskôr to už Petre Vlhovej vyšlo. Druhá priečka za Mikaelou Shiffrinovou zrkadlí jej slalomové postavenie v uplynulej sezóne Svetového pohára aj súčasné rozloženie síl v najtočivejšej disciplíne. Američanka však potvrdila svoju dlhoročnú suverenitu. Do cieľa 2. kola ju hnalo vyše 11 000 divákov a v ňom mala obrovský náskok pred Vlhovou 2,29 s. Tá zasa zdolala Švédku Annu Swennovú Larssonovú o 44 stotín.

"Ak mám povedať úprimne, cítila som sa hrozne," povedala Petra Vlhová v rozhovore pre RTVS.

"Veľmi som už chcela byť na pódiu. Možno som mala aj šťastie, ale dostať vyše 2 sekundy od Mikaely je veľmi veľa. Koniec-koncov som spokojná, že som znova v trojke najlepších. Zároveň som sa však trápila sama so sebou. Bol to boj a v 2. kole som jazdila veľmi zle. Neriskovala som, skôr som to len zišla do cieľa," priznala Vlhová pre RTVS.

Nie je dobrým vysvedčením pre ženskú slalomovú konkurenciu, že v Killingtone sa poradie na prvých dvoch miestach Shiffrinová pred Vlhovou zopakovalo tretí rok po sebe. Američanka stále víťazí a Vlhová jej jediná vážnejšie sekunduje. Dokonca aj pred tromi rokmi Shiffrinová na domácom snehu dominovala, vtedy ešte pred inou Slovenkou Veronikou Velez-Zuzulovou. Aktuálne fenomenálna Mikaela v silnom vetre a chlade a tiež na podklade s rozličným snehom vyhrala nad Petrou rozdielom niekoľkých tried a zvyšok konkurencie úplne deklasovala.

"V prvom kole som urobila pár chýb na plochej časti, ale celkovo to nebolo zlé. Druhé kolo bolo veľmi ťažko postavené, viac zatočené. Snažila som sa o čo najlepšiu jazdu, ale nebolo to dobré. Som však šťastná, lebo druhé miesto sa ráta," uviedla Vlhová na tlačovej konferencii po pretekoch. Na otázku Američanov, ako si vysvetľuje, že v Killingtone je Shiffrinová absolútne suverénna a Vlhová stále druhá, 24-ročná Liptáčka odpovedala: "Mikaela je doma veľmi silná. Cíti podporu a ide jej to fantasticky. Ja sa snažím na ňu tlačiť, raz to vyjde lepšie, inokedy nie."

Shiffrinová po 62. triumfe kariéry a vyrovnaní sa legendárnej Rakúšanke Annemarie Moserovej-Pröllovej vyhlásila. "Annemarie Pröllová či Ingemar Stenmark sú iná lyžiarska generácia. Boli výnimoční a ich rekordy pre mňa zostanú večné. Moje rekordné záznamy sú pre mňa symbolom dobrej roboty, ktorú odvádzame v tíme. Pracujeme každý deň spolu na zlepšení a sme ako jedna rodina," vysvetlila Shiffrinová.

Shiffrinová má aktuálne na čele celkového poradia Svetového pohára 340 bodov, Vlhová je tretia so 138 bodmi. Takto pred rokom mala Slovenka 196 bodov a bola druhá. Ešte väčší rozdiel je v slalome. Vlani mala po dvoch pretekoch na konte 160 bodov, teraz nazbierala presne polovicu. Mohlo to byť aj teraz podobné ako pred rokom, nebyť nečakaného výpadku v Levi. "Z Levi som prišla do Killingtonu na seba nahnevaná a zostala som nahnevaná aj po obrovskom slalome. Som rada, že v slalome mi to konečne vyšlo, hoci na trati som sa, úprimne povedané, cítila strašne," referovala Slovenka.

Najbližšie preteky Svetového pohára majú ženy budúci víkend zjazd a super G v kanadskom Lake Louise, ale Vlhová sa tam nechystá. Spolu so svojím tímom sa presúva do Európy, kde sa budú pripravovať na preteky v St. Moritzi 14.- 15. decembra. Tam sa možno po prvý raz v sezóne predstaví v super G aj paralelnom slalome. "Som dosť zničená, v Killingtone bola veľká zima. Trochu si teraz oddýchnem a pred ďalšími pretekmi v St. Moritzi potrénujem. Pôjdem do nich s rovnakými ambíciami ako vždy," doplnila Vlhová.