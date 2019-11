České médiá špekulujú o konci trénera Plzne: Krok, ktorý môže ohroziť aj našu reprezentáciu

Môže to byť poriadne zaujímavé!

Viaceré české médiá v týchto dňoch špekulujú o možnom konci trénerského stratéga Pavla Vrbu (55) na lavičke Plzne. Nahradiť by ho mal súčasný tréner slovenskej 21-tky Adrián Guľa. Do celej mozaiky navyše zapadá aj súčasný kouč slovenskej reprezentácie Pavel Hapal, ktorý by sa tak mohol vrátiť k juniorom.

„Nie je to tak, že by Vrba skončil ihneď, ale jeho koniec je možný,“ vyjadril sa pre český portál sport.cz nemenovaný zdroj. Pokiaľ ide o jeho možného nástupcu, v hre by mal byť predovšetkým ostrieľaný Adrián Guľa, ktorý v súčasnosti vládne slovenskej dvadsaťjednotke a v minulosti žal úspechy v Žiline. Guľa už bol svojho času spájaný aj so Spartou. Vrbovo meno sa navyše začalo skloňovať v súvislosti s postom hlavného trénera slovenskej futbalovej reprezentácie, kde momentálne tróni Pavel Hapal, ktorého výsledky z kvalifikačného cyklu na ME 2020 neboli práve optimálne. Obrovská československá trénerská rošáda je tak na spadnutie! Žeby sa Hapal vrátil naspäť do dvadsaťjednotky, Vrba nastúpil za kormidlo v seniorskej repre a Guľa obsadil voľné miesto v Plzni? Tento scenár sa javí byť každým dňom čoraz reálnejší.