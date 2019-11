Veľká predvianočná akcia: Obdaruj osamelých starkých! Zapojiť sa môžete aj vy

Úžasná myšlienka, ktorá chytila za srdce tisíce Slovákov. Nápad mladej mamičky Janky Galatovej (32) z Novej Dedinky (okr. Senec), ktorá chcela na Vianoce potešiť drobnými darčekmi opustených seniorov, má obrovský ohlas.

Kým minulý rok niesla spolu s niekoľkými ľuďmi pár krabíc naplnených drobnosťami opusteným starkým do domovov sociálnych služieb, dnes sú ich už tisíce. „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Tak znie jej výzva, ktorá pohla srdcami Slovákov. Organizátorku potešilo, že k plneniu jej sna sa pridal aj denník Nový Čas.

Život mamičky 20-mesačného synčeka Miška významne ovplyvnil jej vzťah so starou mamou. V detstve doslova visela na jej perách, keď jej rozprávala príbehy o tom, ako ju niesli na chrbte ako 5-ročnú slúžiť.„Zbožňovala som ju. Ako som však nastúpila na vysokú školu do Prahy, stará mama nás opustila a po nej zostal veľký kus miesta v mojom srdci prázdny,“ rozpráva o svojej milovanej babke Jana.

Následne jej však osud pripravil ďalšiu tvrdú ranu. „Mamine diagnostikovali rakovinu kostnej drene, a tak som sa rozhodla presťahovať z Rakúska späť na Slovensko do Novej dedinky,“ prezradila. Raz večer sa Janka vracala z práce a videla malé dievčatko, ako nesie krabicu ku kostolu. „Bola to krabica od topánok a trčala z nej plyšová hračka. Na krabici bola mašľa a išlo zjavne o darček,“ spomína mladá žena, ktorá vtedy ešte nevedela, že sa jej táto spomienka stane osudnou.

Výzva sa šírila ako blesk

V čase, keď bola na materskej dovolenke, často navštevovala svoju chorú mamu v nemocnici. „S maminkou často ležali v izbe starí ľudia, privezení z doliečovacích ústavov a z domovov, ktorí počas celého týždňa nemali ani jednu návštevu! Bolo mi z toho veľmi smutno,“ dodala zarmúteným hlasom Jana. Približne v polovici novembra 2018 sa jej opäť vynorila v mysli krabica od topánok. Na sociálnej sieti si vytvorila skupinu a pozvala svojich priateľov s jasným cieľom - naplniť 30 krabíc od topánok milými pozornosťami. „Vyzvala som priateľov, aby mi ich pomohli naplniť a ja ich v decembri odnesiem do Domova dôchodcov Centrum oddychu Senec tým, ktorí už nemajú žiadnu rodinu a žiadny darček od nikoho nečakajú,“ vysvetľuje Janka.

Na jej prekvapenie sa táto výzva v okolí Senca a Bratislavy začala šíriť veľmi rýchlo. „Nemala som v tom systém a nebola som pripravená na taký ohromný ohlas a toľko lásky, ktoré ľudia prejavili,“ usmieva sa pri spomienke, ako začínala. Vtedy ju akoby zázrakom oslovila Silvia Slobodová e-mailom a plagátom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“ Ďeň pred Štedrým dňom vyzbierali a odovzdali viac ako 680 darčekov v krabiciach od topánok. Množstvo práce odviedli aj Erika Slamková z Bánoviec nad Bebravou a Veronika Slneková z Bernolákova.

Slzy šťastia starkých

Aj po roku, keď si spomenie na odovzdávanie krabíc s darčekmi, má Janka stále zimomriavky. „Tá vďačnosť v očiach, chvejúce sa pery zadržiavajúce plač od dojatia a tiché skromné ďakujem, na to sa nedá zabudnúť. Tieto krabice spájajú ľudí z celého Slovenska a ukazujú dobro, ktoré v nás je,“ hovorí Jana cez slzy. „Mnohí starí ľudia nemohli uveriť, že ten darček je pre nich. Jeden pán sa po otvorení krabice rozplakal, pretože v nej našiel papuče, ktoré sa mu v ten deň rozpadli a tieto mu padli ako uliate,“ neubránila sa potoku sĺz organizátorka akcie. Tento rok bude pre ňu o to emotívnejší, že ju pred tromi mesiacmi navždy opustila milovaná mamička.

Pridajte sa aj vy!

Krabičku plnú lásky naplňte podľa jednoduchého manuálu (link: http://bit.ly/PomockaKolkoLasky). Krabice môžete odovzdať kontaktnej osobe zo zoznamu, ktorá je najbližšie k vášmu bydlisku a ešte nebola zo zoznamu vyškrtnutá. (link: http://bit.ly/kolkolasky), prípadne ju môžete poslať poštou. Krabice sa zbierajú do 2. 12. 2019! Potom nastáva druhá časť, tá logistická, a za ňou následne tretia, tá najkrajšia - odovzdávanie darčekových krabičiek starkým po celom Slovensku.

Neuveriteľné číslo!

„V roku 2019 sme sa rozhodli podporiť seniorov po celom Slovensku,“ hovorí duša celej akcie Janka Galatová. „Koordinujeme viac ako 80 kontaktných osôb, ktoré zbierajú krabice vo viac ako 90 mestách a obciach. Ak všetko dobre dopadne, obdarujeme až 85 zariadení pre seniorov. V tejto chvíli zbierame viac ako 5 000 darčekových krabíc. Je to 5-násobok toho, čo sme plánovali,“ konštatuje Janka. „Práve preto sme tento rok už zastavili pridávanie nových zariadení a nových kontaktných osôb, pretože sme opatrní a stojíme pevne nohami na zemi. Je to veľká zodpovednosť a veľmi si prajeme, aby sme všetky tieto krabičky vyzbierali. Ak sa nám to podarí a zostanú aj nazvyš, oslovíme automaticky ďalšie zariadenia do poslednej krabičky. "