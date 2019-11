V Kazachstane sa oslavuje: Manchester United senzačne prehral s Astanou

Futbalisti Manchestru United prehrali vo štvrtkovom zápase 5. kola Európskej ligy UEFA na pôde FC Astana 1:2.

"Červení diabli" mali už pred zápasom istý postup a tak tréner Ole Gunnar Solskjear vynechal zo zostavy opory a nasadil tím zložený z talentovaných mladíkov.

Duel L-skupiny odštartoval lepšie pre hostí, keď sa už v 10. minúte presadil Jesse Lingard, ktorý mal na rukáve kapitánsku pásku. United mal viac z hry aj v ďalšom priebehu prvého polčasu, no druhý gól už nepridali. Astana udrela po zmene strán, keď v 55. minúte vyrovnal Dmitrij Šomko. O sedem minút neskôr si dal 19-ročný obranca Di'Shon Bernard nešťastný vlastný gól a rozhodol o triumfe domácich. Astana tak zaznamenala prvé tri body do tabuľky, no už nemá šancu postúpiť.

V C-skupine zvíťazil FK Krasnodar nad už postupujúcim FC Bazilej 1:0 a rovnakým skóre vyhralo aj Getafe v Trabzonspore. Ruský a španielsky tím majú na konte po 9 bodov a v záverečnom kole sa vo vzájomnom súboji pobijú o druhé postupové miesto. Bazilej má o bod viac, no s oboma súpermi lepšie vzájomné zápasy.

Okrem Bazileja a Manchestru United mali po 4. kole už istú účasť v osemfinále aj Espanyol Barcelona, FC Sevilla a Celtic Glasgow.

5. kolo skupinovej fázy Európskej ligy UEFA:

C-skupina

FK Krasnodar - FC Bazilej 1:0 (0:0)

Gól: 73. Ari (z 11m), ČK: 90.+5 Ari (Krasnodar)

Trabzonspor - FC Getafe 0:1 (0:0)

Gól: 50. Mata

L-skupina

FC Astana - Manchester United 2:1 (0:1)

Góly: 55. Šomko, 62. Bernard (vl.) - 10. Lingard