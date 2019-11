Prokurátora Škovránka našli v kaluži krvi: Dva dni po povýšení bodnutie do brucha

Bodol sa sám do brucha? Po tom, čo Ján Škovránko (34) v utorok absolvoval úspešné výberové konanie na okresného prokurátora, skončil vo štvrtok v rukách záchranárov. Čo ho mohlo dohnať k takmer fatálnemu kroku?

Vo štvrtok ráno mal prísť k bytu prokurátora Jána Škovránka jeho kolega, lebo vraj neprišiel do práce. Práve on mal zalarmovať aj záchranárov. „Tíiho ošetrili a s bodným poranením brucha previezli pri vedomí do nemocnice,“ reagovala hovorkyňa Operačného strediska záchranárov Alena Krčová. Hoci prvotné správy hovorili o tom, že by mohlo ísť o pokus o vraždu, táto verzia sa javí ako málo pravdepodobná. „Orgány činné v trestnom konaní zatiaľ pracujú s pravdepodobnou verziou, ktorá cudzie zavinenie nepotvrdzuje,“ uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Škovránko žil podľa našich informácií v byte sám a nikto netuší, čo by ho mohlo viesť k tomu, že si ublížil. " Bol to tichý, inteligentný a bezkonfliktný muž,"povedal pre Nový Čas sused. Navyše mal za sebou úspešné výberové konanie na vedúceho okresného prokurátora, z ktorého pred troma dňami vyšiel víťazne. Čo sa stalo za dverami jeho bytu, teda zostáva záhadou. „Krajský vyšetrovateľ v prípade vykonáva všetky potrebné procesné úkony v trestnej veci ublíženia na zdraví,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.