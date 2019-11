FOTO z premiéry filmu Štastný nový rok: Herečky prišli úžasne nahodené, jeden výstrih bil do očí

Slovenská verzia Lásky nebeskej? V stredu sa v Bratislave konala slávnostná premiéra romantickej komédie Šťastný nový rok.

Fotogaléria 28 fotiek v galérii

Novinka Jakuba a Adriany Kronerovcov príde do kín vo štvrtok 5. decembra. Vo filme o tom, že láska má veľa podôb a nakoniec si každého nájde, hrajú v hlavných úlohách Emília Vášáryová, Táňa Pauhofová, Gabriela Marcinková, Zuzana Norisová a Antónia Lišková. Každá z nich sa nachádza v inej životnej situácii a každá svojím spôsobom rieši práve otázku lásky a partnerstva podobne ako ich mužské polovičky, ktoré stvárnili Tomáš Maštalír, Ján Koleník, Jakub Prachař, Marek Majeský a Jiří Bartoška.



O námet a scenár snímky sa postarala producentka filmu Adriana Kronerová. „Ja som sa už pred ôsmimi rokmi zaoberala tou myšlienkou, že by bolo krásne mať takú slovenskú Lásku nebeskú alebo nejakú peknú vianočnú romantickú komédiu, no vtedy to nejako nešlo," povedala producentka, ktorá sa neskôr k nápadu vrátila. ,,Z pôvodného námetu tam však nezostalo vôbec nič, ten film sa celý zrodil od začiatku. Zostalo len to, že je to vianočná romantická komédia,“ priblížila Kronerová. Diváci sa okrem romantiky a vianočnej atmosféry môžu tešiť na krásne zábery našich Tatier.

Hviezdy nového filmu prišli na premiéru elegantne nahodené, Gabika Marcinková ohurovala plným dekoltom. Pozrite si FOTOgalériu zo slávnostnej udelosti.