Gregušová so snúbencom Cimarrom: Svadba a dieťa?! Misska sa prvýkrát rozhovorila o hviezde zo Skrytej vášne

Stretnutie s rodičmi snúbenca, vekový rozdiel či svadobné plány! Aj to pred pár dňami zaujímalo fanúšikov slovenskej missky, keď im dala možnosť pýtať sa. Bronislava (27) žije sen mnohých žien, ktoré boli celé roky platonicky zamilované za hviezdu telenoviel Maria Cimarra (48). Na prste totiž nosí najnovší dôkaz jeho lásky!

Lásku našiel na Slovensku. Kubánsky herec Mario Cimarro tvorí pár s modelkou Bronislavou Gregušovou už dlhšiu dobu, pričom sa skloňuje, že sa mohli dať dokopy po jeho návšteve na DOD Markízy v lete 2018. Starostlivo ukrývaný vzťah dvojica potvrdila až pred pár mesiacmi. Herec najskôr dráždil fanúšičky tým, že vo svojich príbehoch na Instagrame vyznával lásku neznámej Slovenke, pričom v pozadí hrala hudba jedného z našich hudobníkov.

Podozrivá bola aj jeho opätovná návšteva Bratislavy, no oficiálne dohady o priateľke potvrdili až fotky z paraguajského letiska, kam priletel s Bronislavou. Zábery z miestnych správ si všimla slovenská fanúšička. Netrvalo dlho a dvojica vyšla von so správami s vzťahu. Bronislava odišla žiť do Paraguaja spolu s Cimarrom, ktorý je porotcom v miestnej šou Baila conmigo Paraguay 2019 až do decembra. Herec však nelenil, na natáčanie ho takmer vždy sprevádza priateľka, ktorú už stihol predstaviť porote aj zástupom užialených žien. "Predstavujem vám ženu môjho života," vyhlásil pri prvom spoločnom účinkovaní, čím si vyslúžil aplauz publika.

Tých, čo čakali, že románik ako z telenovely veľmi rýchlo vyhasne, prekvapil Cimarro zásnubami s krásnou Slovenkou. Je tak možné, že len čo skončí tanečná šou, zaľúbencov budú čakať svadobné prípravy! Nakoľko sú podľa Slovenky obaja veriaci a kubánsky herec nastolil aj na posvätení zásnubného prsteňa kňazom, je jasné, kde sa bude obrad odohrávať. No nie to, v ktorej krajine! Na to sa pohotoví fanúšikovia nezabudli Broni opýtať. Padla aj otázka, či spoznala rodičov herca, na čo odpovedala kladne. Nevynechali ani typickú poznámku, či pozerala Skrytú vášeň. Vtedy ešte netušila, kto bude jej budúci muž a nevnímala ho ako ostatné ženy. Na dôležitú otázku, či plánujú s Mariom bábätko, poskytla prekvapivo otvorenú odpoveď. Síce nie teraz, ale v budúcnosti zo sympatického páru určite budú rodičia!