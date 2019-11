Reprezentácia sa o brankársky post báť nemusí: Rodák žiari v Anglicku!

Marek Rodák (22) prežíva vo Fulhame výborné obdobie a mladík sa tlačí do základnej zostavy reprezentácie.

Mladučký slovenský brankár momentálne hrá s Fulhamom 2. najvyššiu anglickú ligu (Champinoship), kde sídli klub z Londýna na 4. mieste.

Pozícia zaručuje postup do play-off a hoci je liga len v polovici, bol by to obrovský úspech, ak by sme mali 2 brankárov v prestížnej Premier League. Rodák hviezdil najmä v poslednom zápase proti QPR, keď zneškodnil viacero sľubných šancí.

Faktom všk naďalej ostáva aj to, že na brankárskom poste nás v mužskej futbalovej reprezentácii tlačí topánka najmenej.