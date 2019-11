Tréner Lipták si po Cibulkovej konci hľadá nové živobytie: Prečo som musel odmietnuť Kližana?!

Prišiel o luxusnú klientku! Po tom, čo tenistka Dominika Cibulková (30) zavesila raketu na klinec, si tréner a fedcupový kapitán Matej Lipták (41) užíval predovšetkým voľný čas s rodinou.

Pomaly ale nastal čas, keď sa musí obzerať po novom zverencovi. Lipták netají, že ho s ponukou oslovil aj Martin Kližan (30), ktorého ale musel odmietnuť. Dominika si ku koncu tenis vôbec neužívala. Bolo to z jej strany už len trápenie.

O jej rozhodnutí skončiť som však vedel dlho, čiže som sa mohol podľa toho zariadiť aj ja. Spočiatku som si užíval hlavne to, že som doma a mám čas na rodinu. Po toľkých rokoch cestovania mi to padlo vhod,“ začal svoje rozprávanie Lipták. Zároveň však priznal, že sa už pomaly dostáva do fázy, keď rozmýšľa, čo bude robiť ďalej.

„Už sa mi niečo rysuje. Chcem určite zostať doma na Slovensku a pomôcť nášmu tenisu. Pripúšťam aj možnosť, že budem trénovať muža, ale lepšie sa cítim v ženskom tenise,“ dodal Lipták, ktorý sa vyjadril aj k fámam, že ho oslovil s ponukou náš v súčasnosti najlepší tenista Martin Kližan.

„Je to pravda. Bolo to veľmi rýchlo po tom, ako Domča odohrala svoj posledný zápas. Mal som v tom čase aj osobné problémy v rodine. Nebolo to ideálne obdobie na to, aby som začal novú spoluprácu. Určite jedna z vecí, ktorá zavážila, bolo aj to, že Kližo je svojská povaha, úplne iná od Dominiky. Je to špecifický muž, napriek tomu si komunikáciu s ním doká- žem predstaviť. Každý z nás má vlastný štýl. Vždy je to o nejakých kompromisoch, ktoré som musel v konečnom dôsledku robiť aj s Domčou,“ uzavrel Lipták.