Ukrajinka vymenila tenis za modeling: Jej sexi krivky potvrdzujú, že sa rozhodla správne

Neodohrala žiaden ženský turnaj, no aj tak sa jej meno objavuje v rebríčku najpopulárnejších tenistiek sveta!

Ukrajinka Angelina Dimova (18) má totiž viac ako 200-tisíc obdivovateľov na svojom instagramovom profile.

Všetko sa začalo tým, že po pár výborných detských výsledkoch odišla trénovať a žiť na Miami, keď z viacerých strán počúvala aký má talent. Že raz môže byť novou Šarapovovou.

V zámorí sa sexi Ukrajinka spočiatu aj zahryzla do tréningu, no potom ju objavili objektívy a Angeline zachutil život modeliek, ktoré si obliekajú šaty o akých ona ako malá iba snívala. A tak nečudo, že vymenila drinu na kurte za modeling. Ako priznala, je to jednoduchšie získať slávu a bohatstvo ako v tenise. Tak sa teraz venuje predvádzaniu modelov a chválením sa stovkami čoraz odvážnejších fotiek na svojom profile.