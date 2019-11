Muž († 40) sa zaplietol do sporu manželov, doplatil na to: Krutá smrť v dovolenkovom raji

Drsná smrť v dovolenkovom raji! Muž sa zaplietol do manželstva, kruto na to doplatil.

Krvavý koniec mal jeden manželský trojuholník na gréckom ostrove Itaka. Spolužitie Kostasa Skarmeasa (54) a jeho britskej manželky (42) bolo poriadne dramatické. Dvojica sa hádala takmer denne, celý vzťah bol v troskách. Zúfalá žena sa posťažovala svojmu dlhoročnému britskému kamarátovi Iainovi Armstrongovi († 40) z Norfolku. A to muža stálo život.

Brit sa rozhodol odletieť do Grécka, aby bol nešťastnej žene oporou. To ale nezniesol jej žiarlivý manžel Kostas. A oheň bol na streche. V jeden deň vtrhol do Iainovej hotelovej izby, kde bol spolu s Kostasovou ženou. Začala sa divoká hádka. „Manžel spustil žiarlivú scénu. Veril, že jeho manželka, s ktorou má osemročnú dcérku, udržiavala s Britom dlhoročný pomer,“ cituje The Sun miestneho človeka, ktorý bol svedkom celej drámy.

Hádka vyústila do nemilosrdnej bitky. „Zdvihol ho nad posteľ a kričal na neho, čo robí s jeho ženou. Potom ho udieral do tváre. Môj kamarát spadol s prvou ranou a nereagoval. Kričala som na rozhnevaného manžela, aby skončil. On ma udrel a kričal, aby som odišla preč aj s dcérou z izby a aby som sa s ním nerozvádzala,“ vypovedala manželka na polícii.

Iaina našli neskôr bez známok života v jeho hotelovej izbe. Podľa pitevnej správy zomrel na krvácanie do mozgu. Okolnosti tragického incidentu vyšetruje polícia, pričom hlavný podozrivý je práve Kostas. „Iain Armstrong odišiel do Grécka, aby podporil dobrú kamarátku v ťažkostiach. Bol to láskavý čin. Láskavosť ale vyústila do fyzického útoku, ktorý spôsobil jeho smrť a náš absolútny smútok,“ znie v stanovisku zronenej rodiny.