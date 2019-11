Ján podozrieval družku z nevery, hodil jej do vane elektrický sušič na vlasy

Nepodmienečný trest odňatia slobody na šestnásť rokov za pokus o vraždu družky potvrdil odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 50-ročného Jána Predajňu.

Obžalovaný v septembri minulého roku v byte v Závadke nad Hronom hodil družke do vane zapnutý elektrický sušič na vlasy. Jeho 42-ročná družka, ktorá sa chystala okúpať, útok prežila. Motívom Predajňovho útoku bolo podozrenie, že je mu neverná.

Predajňa s družkou žili sedem rokov vo Spojenom kráľovstve a v čase vražedného útoku boli na Slovensku na dovolenke. Motívom bolo, že Predajňa našiel v jej mobile komunikáciu s iným mužom a bol presvedčený, že mu bola neverná. V ten večer sa žena chystala kúpať, spoločné kúpanie muž vraj odmietol. Odsúdený zobral z kúpeľne nepozorovane elektrický sušič na vlasy. Zapojil ho v kuchyni s pomocou predlžovacieho kábla a hodil ho pred družku stojacu vo vani so slovami „skap ty suka“. Družka po zásahu elektrickým prúdom spadla do vane. Predajňa po tom, ako sušič odpojil a hodil na zem v kúpeľni, odišiel na pivo a predlžovací kábel cestou hodil do kontajnera.

Keď po návrate zistil, že družka atak prežila, zabúchal susedom na dvere, aby zavolali záchranku. Žena utrpela popáleniny na rôznych častiach tela a poškodenie funkcie srdca, obličiek, pečene a svalov. Na druha sa nesťažovala, poukázala na to, že im na Slovensku kúpil byt a v Británii sa o ňu i jej deti staral. Predajňa neskôr tvrdil, že družku nechcel usmrtiť, iba „postrašiť“. Pritom priznal, že vedel o nebezpečenstve používania zapnutého elektrického spotrebiča vo vani. Toto riziko poznala aj Nora a vyhlásila, že sušič vo vani nikdy nepoužívala.

Okresný súd v Banskej Bystrici uznal Predajňu za vinného z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a uložil mu trest odňatia slobody na šestnásť rokov. Predajňa sa odvolal s tým, že žiadal prekvalifikovať skutok na ublíženie na zdraví a zmierniť trest. Odvolací senát mu nevyhovel. Predseda senátu hneď nariadil aj výkon trestu. Rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.