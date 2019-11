Tajne nahraté video na Ibize spôsobilo pád rakúskej vlády: Prokuratúra vyšetruje 7 podozrivých

Rakúska prokuratúra začala v utorok vyšetrovať sedem podozrivých osôb v súvislosti s videom tajne nahratým na španielskom ostrove Ibiza, ktorého zverejnenie spôsobilo v máji pád rakúskej vlády, píše agentúra AP.

Podľa prvých zistení za škandálom nestoja žiadne zahraničné mocnosti. Viedenská prokuratúra v utorok uviedla, že podozrivé osoby vyšetrujú v súvislosti s obvineniami z nezákonného nahrávania, falšovania, pokusov o vydieranie a závažných podvodov.

Tzv. Ibiza video sa dostalo do rúk nemeckým novinárom v máji. Už skôr sa ho podľa prokuratúry bez úspechu pokúsili predať iným osobám. Vyšetrovania "nepriniesli žiadne dôkazy o tom, že by do plánovania a výroby videa boli zapojené zločinecké organizácie alebo zahraničné spravodajské služby", dodala prokuratúra.

Na zverejnenom kompromitujúcom videozázname, ktorý bol tajne nakrútený na španielskom ostrove Ibiza, jeŠkandál viedol k rozpadu vlády a predčasným parlamentným voľbám.