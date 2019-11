ĽSNS pohorela v prieskume, vo vláde ju nechce až 67% Slovákov: Čo na to Kotleba?

Až dve tretiny ľudí kotlebovcov odmietajú! Z exkluzívneho prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza vyplynulo, že viac ako 67 % opýtaných nechce vládu, ktorá by stála na podpore extrémistov z ĽSNS. A hoci Marian Kotleba postavil svoj program na kresťanských pilieroch, najviac odporcov má medzi voličmi KDH.

Ako na to zareagoval samotný šéf strany a čo na tieto čísla povedal politológ? Agentúra Focus sa koncom minulého mesiaca pýtala 1 021 respondentov otázku: „Do akej miery je pre Vás osobne prijateľné, aby sa budúca vládna koalícia, ktorá vzíde z nasledujúcich parlamentných volieb, opierala o podporu Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko?“

Až 67 percent všetkých oslovených by s takou formou vládnutia nesúhlasilo, len 27 percent ľudí odpovedalo pozitívne. Najviac odporcov majú Kotlebovci medzi voličmi KDH - až 82,5 %. Prekvapením je možno to, že hoci sa Robert Fico v minulosti zastal exposlanca Milana Mazureka odsúdeného za rasizmus, voliči Smeru sa proti ĽSNS zväčša vymedzujú. 61,3 % z nich by nechcelo, aby ĽSNS držala vládu nad vodou. Podobný prieskum sa robil aj v apríli tohto roka, výsledky boli takmer identické ako teraz.

Čo na to Kotleba?

Voličov Smeru možno ovplyvnil aj premiér Peter Pellegrini, ktorý takisto nie je Kotlebovým fanúšikom. „Ak by bol pat a naozaj by sme mali visieť na trenírkach od Kotlebových gatí, tak radšej majme nové voľby, nech voliči nanovo rozdajú karty, ako by sme sa s ním mali spájať. To by bola facka do očí všetkých tých ľudí, ktorí ešte žijú a prežili útrapy alebo tým rodinám, ktoré prišli v 2. svetovej vojne alebo počas SNP o svojich príbuzných,“ povedal Pellegrini v septembri a neskôr sa opakovane vyjadroval v podobnom duchu.

Aj popieranie historických skutočností bolo témou nedeľnej relácie Na telo. Kotleba sa proti tomuto tvrdeniu síce ohradil, no priamo neodpovedal na otázku, či si myslí, že je „SNP boľševický puč proti slovenskej samostatnosti“. Prieskum, ktorý vyznel pre jeho stranu nelichotivo, ho podľa vlastných slov neznepokojuje.

„Nečakal som nič, my dlhodobo prieskumy absolútne neriešime, lebo vieme, ako to s nimi bolo aj pred voľbami 2016, že nám dávali 2,1 %, 2,2 %, nakoniec sme mali 8,04 %,“ uviedol Kotleba, no na rozdiel od šéfa SaS Richarda Sulíka, ktorý bol jeho oponentom v diskusii, povolebnú spoluprácu so Smerom nevylúčil. „Počkajme na to, ako ľudia rozdajú mandáty jednotlivým politickým stranám, a potom sa môžeme rozprávať, kto s kým ako a za akých podmienok,“ dodal šéf ĽSNS.

Vidno, ako voliči načúvajú lídrom strán

Grigorij Mesežnikov, politológ

Voliči zjavne načúvajú lídrom strán. Najlepšie to vidno na príklade SNS, 72 % ich voličov je proti podpore vlády kotlebovcami, hoci ideologicky by mohli mať v niektorých názoroch blízko. Danko zrejme najčastejšie používa slovo fašista a apeluje na nich aj cez to, že ĽSNS odmietajú aj Rusi. Voliči Smeru zase zachytávajú od predstaviteľov strany dvojaké signály. Kým Pellegrini je proti extrému, Fico sa ich v minulosti zastal, a preto je zrejme proti ĽSNS o 6 % zo sympatizantov Smeru menej, než bol celoslovenský priemer(67 %).