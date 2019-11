Cyklista po osemdesiatke vytvoril svetový rekord: Odjazdil už neuveriteľný milión míľ!

Osemdesiatdvaročný Russ Mantle je obyčajný anglický dôchodca, ale zároveň držiteľ šokujúceho svetového rekordu. Stal sa prvým Britom, ktorý prešiel na bicykli milión míľ, čo je v prepočte viac než jeden a pol milióna kilometrov.

To je vzdialenosť rovnajúca sa štyridsiatim jazdám okolo Zeme alebo dvakrát ceste na Mesiac a naspäť. Krajina, ktorá v posledných desiatich rokoch dala svetu troch víťazov Tour de France (Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas), teraz oslavuje rekordéra v pokročilom dôchodkovom veku. "Nikdy som sa nesnažil o žiadne rekordy a už vôbec nie o pozornosť médií. Tie kilometre postupne pribúdali, pretože ma baví jazdiť na bicykli," uviedol cyklistikou posadnutý starček, ktorého cituje aj portál isport.blesk.cz s odvolaním sa na Cycling Weekly.

Jubilejnú milióntu míľu pokoril rodák z Hampshire pri výlete z jeho domu v Aldershote do kaviarne v Mytchette, kde ho potleskom privítala partia známych - rovnako cyklistov. Bývalý truhlár si takmer 68 rokov držal priemer 23 500 najazdených kilometrov ročne. S cyklistikou začal v roku 1951 ako 14-ročný. Keďže v tom čase neexistovali súčasné moderné technológie, absolvované kilometre si zapisoval ručne do svojho denníka. Keď sa ich nazhromaždilo veľmi veľa, na konci roka ich vždy spočítal a napokon z toho vzišli úctyhodné čísla. Na bicykli neobjavoval iba krásy Anglicka, ale občas sa vydal na cyklistické výlety aj do kontinentálnej Európy či Severnej Ameriky.

"Mal som jednoduchý cyklometer, ktorý vydával zvuky tik-tik. Ten som používal veľmi dlho a až v 90. rokoch 20. storočia som ho nahradil modernejším. Kedysi bola jazda na bicykli pre mňa všetkým. Už keď som ráno vstal, myslel som len na to, koľko toho v ten deň prejdem," priblížil Russ Mantle pre Portsmouth News.

Športovo najhodnotnejšie výkony dosahoval, keď pracoval 25 rokov pre oddelenie životného prostredia. Denne vtedy jazdil na bicykli do práce a cez víkendy si pridával súťažné štarty. Jeho rekordom jazdy na jedenkrát je 265 míľ, čiže 426 km z Aldershotu do Monmouthshire. "Tie časy sú už preč. Tento rok som prešiel na bicykli iba 8000 míľ (12 800 km - pozn.)," povedal Mantle pre Cycling Weekly. S úsmevom ešte dodal, že do deväťdesiatky by chcel dosiahnuť hranicu dvoch miliónov míľ.

Šéf britskej cyklistiky Paul Tuohy o Mantlem s uznaním povedal: "Je pre nás všetkých zdrojom inšpirácie. Naším poslaním v Cycling UK je dostať na bicykle ďalší milión ľudí, čiže presne toľko, koľko tento človek najazdil na bicykli vo svojom živote."