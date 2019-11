Bordel z Hranovnice sa dostal na územie s najvyšším stupňom ochrany: Ako nakladá dedina s odpadom?

Slovenská inšpekcia životného prostredia vyrubila obci Hranovnica v Popradskom okrese pokutu 20-tisíc eur.

Samospráva mala podľa nej viackrát porušiť zákon o odpadoch. Inšpekcia pravidelne kontroluje výskyt nelegálnych skládok v obci, pričom v roku 2019 zaevidovala viacero podnetov. Proti pokute sa obec odvolala. „Konanie ešte nebolo ukončené,“ uviedol pre agentúru SITA prednosta Obecného úradu v Hranovnici Lukáš Antoni, podľa ktorého sa samospráva snaží riešiť problémy s odpadom v rámci svojich zákonných možností.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Riaditeľ Správy Národného parku (NP) Slovenský raj Tomáš Dražil však upozorňuje na to, že odpad z Hranovnice sa dostáva aj do Prielomu Hornádu, ktorý je zaradený do najprísnejšej zóny ochrany. Veľké množstvo odpadu tam voda naplavila aj po výdatných zrážkach v polovici novembra.

Inšpektorát životného prostredia Košice v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) vykonal ešte v apríli obhliadku katastra obce. Odhalil pri nej viacero nelegálnych skládok odpadu veľkého rozsahu. Informuje o tom Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) na svojej internetovej stránke z 21. novembra. „Vzhľadom na veľké množstvo zistených nelegálne uložených odpadov na týchto skládkach podala SIŽP v danej veci ďalšie trestné oznámenie Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Poprade, Odboru kriminálnej polície, pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi,“ uviedla inšpekcia.

Hĺbkovú kontrolu tam vykonala aj neskôr, na základe jej výsledku vyrubila obci spomínanú pokutu. Ďalšiu kontrolu robí aj v súčasnosti, a to na základe podnetu zo strany ŠOP SR z mája tohto roka. Týka sa výskytu nelegálnej skládky komunálnych odpadov na vodnom toku miestneho potoka Vernárka. SIŽP dodala, že situáciu v obci Hranovnica bude aj naďalej sledovať. Pripomína tiež, že nelegálne uloženie odpadov je porušením zákona o odpadoch, za ktoré sa ukladá sankcia od štyritisíc do 350-tisíc eur.

Podľa prednostu Obecného úradu v Hranovnici Antoniho zamestnanci obce pravidelne čistia rieku a využívajú pri tom aj mechanizmy. V miestnej základnej škole tiež zaviedli predmet environmentálna výchova, pričom žiaci chodia pomáhať zbierať odpad okolo rieky. „Vyvážame odpad, vo všeobecne záväznom nariadení máme zavedené, že na šesť obyvateľov rodinného domu musí byť smetná nádoba, teda kontajner, dbáme o to, aby ju mali všetci a mali tak kam ukladať odpad,“ vysvetlil prednosta. Samospráva tiež umiestňuje veľkoobjemové kontajnery a podľa Antoniho často koná nad rámec svojich povinností a možností.

Prednosta úradu v Hranovnici poukázal tiež na to, že napríklad do kontajnera pri cintoríne chodia vyvážať odpad aj ľudia z okolitých dedín. „Myslím si, že tento problém je z pozície obce neriešiteľný, ak neprídu nejaké systémové opatrenia zhora, neviem si predstaviť, ako to máme my z pozície obce vyriešiť,“ skonštatoval Antoni. Zároveň potvrdil, že obec plánuje na rok 2020 zvýšiť poplatok za komunálny odpad, ten predstavuje v súčasnosti 15 eur na osobu za rok.

Za viacerými podnetmi na inšpekciu životného prostredia je Správa Národného parku Slovenský raj. Ako pre SITA potvrdil jej riaditeľ Tomáš Dražil, neporiadok a odpady z vyššie položených obcí sa cez Hornád dostávajú priamo do Prielomu Hornádu, teda najprísnejšie chránenej časti národného parku. „Dlhodobým sledovaním máme zistené, že najväčší odpad pochádza z Hranovnice, ktorá je relatívne dosť ďaleko od Hornádu. Ten sa tam dostane postupne cez Vernársky potok a potom ho pri veľkých vodách priplaví k nám. Netvrdíme, že z ostatných obcí odpad nepochádza, ale veľká časť odpadu ide práve z Hranovnice, konkrétne z rómskej osady,“ upozornil. „V konaní, ktoré prebieha, bolo jedným z najväčších previnení to, že pri čistiarni odpadových vôd je veľká skládka stavebného odpadu, a to nijako nesúvisí s Rómami,“ reagoval prednosta Hranovnice Antoni.

Podľa riaditeľa Správy NP Slovenský raj Dražila budú ochranári nekompromisne mapovať Hornád od obce Vikartovce, až po poslednú obec nad tokom, a každú čiernu skládku hlásiť inšpekcii. Hoci problémy s odpadom majú podľa neho napríklad aj obce Betlanovce a Spišský Štiavnik, situáciu je potrebné stabilizovať najmä v osade v Hranovnici. „Nie je normálne, že kontajner je tam umiestnený na brehu potoka. Okolo neho je neporiadok a pri každej väčšej vode ho spláchne do rieky. Zberné miesto by malo byť ďaleko od vodných tokov,“ upozornil. Obec podľa jeho slov musí zabezpečiť, aby obyvatelia nesypali odpad do potoka, a to vytvorením podmienok na jeho legálne zbavenie sa. „Ak nie sú schopní zamedziť sypaniu odpadu, tak nech zriadia poriadkovú službu, ktorá bude odpad v katastri stále vyberať a čistiť,“ uzavrel Dražil.