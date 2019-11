Správkyňu Lenku Ivanovú spája s daňovým podvodníkom viac než len konkurz: Nové odhalenie

To je naozaj náhoda. Týmito slovami reagovala konkurzná správkyňa Bašternákovho majetku Lenka Ivanová na zistenie Denníka N, že donedávna podnikala so susedom Bašternákovcov z kontroverznej bytovky Five Star Residence.

Ivanovú pritom dlhodobo kritizujú za to, že nenapadla Bašternákove sporné prevody majetku, ktorými sa odsúdený daňový podvodník mohol snažiť zachrániť svoje impérium pred prepadnutím v prospech štátu. Ladislav Bašternák dnes už sedí 256 dní vo väzení, pred nástupom do basy však stihol prepísať väčšinu majetku na príbuzných. Keby to neurobil, všetko by zrejme prepadlo štátu.

Súčasťou rozsudku, ktorým ho súd uznal vinným z daňového podvodu, bolo okrem basy aj prepadnutie jeho majetku štátu. Na Bašternáka v tom čase zostal písaný už len zlomok jeho pôvodného impéria, a tak verejnosť aj odborníci čakali, že zvolená konkurzná správkyňa sporné prevody napadne tzv. odporovacími žalobami.

Bašternákov prípad však dostala v máji Lenka Ivanová a tá nielenže viedla konanie neprehľadne, ale na podanie odporovacích žalôb nevidela viac ako polroka dôvod. Musel jej to prikázať až okresný úrad, ktorý v tomto prípade zastupuje záujmy štátu. „Okresný úrad správkyni vydal pokyn, aby začala s podávaním žalôb,“ potvrdili z úradu.

Samé náhody

Teraz sa ukázalo, že Ivanová má s Bašternákom spoločné viac než len to, že spravuje jeho konkurz. Ivanová v nedávnej minulosti podnikala s Marošom Semkom, a to hneď v dvoch spoločnostiach, pričom podielu jednej z nich - I. K. S. Consulting s. r. o. - sa vzdala iba v januári minulého roka. Maroš Semko je susedom Bašternákovcov, konkrétne Bašternákovho otca Ľudovíta, ktorému syn Ladislav nehnuteľnosť v kontroverznej bytovke Five Star Residence pred rokom daroval, keď sa zbavoval majetku. Komplex staval Marián Kočner.

Navyše, deň po tom, ako Ivanová z firmy I. K. S. Consulting odišla, presunula táto spoločnosť na adresu Five Star Residence aj svoje sídlo. „Toto je naozaj náhoda. To nevymyslíte, toto je život,“ povedala Ivanová Denníku N a podobne to okomentoval aj samotný Semko. „Bola to obrovská zhoda náhod,“ uviedol Semko s tým, že byt našiel prostredníctvom inzerátu na internete.

„Páčili sa mi tam vysoké stropy, tak som to zobral,“ dodal s tým, že tam Bašternáka stretol iba raz. „S pánom Bašternákom sa nepoznám, stretol som ho raz na schodisku, ja som išiel hore, on dole,” povedal Semko pre Aktuality.sk a poprel akékoľvek bližšie vzťahy s daňovým podvodníkom.