Hviezda seriálu Oteckovia Kavaschová randí so spolužiakom: Zamilovaná až po uši do známeho herca

Zamilovaná až po uši! Herečka Dominika Kavaschová (30) aj do tretice zalovila v hereckých kruhoch.

Hviezda markizáckeho seriálu Oteckovia tentokrát tvorí pár s hercom Danielom Fischerom (32), ktorý účinkuje v seriáli Delukse v konkurenčnej Jojke. Čím si ju nový priateľ získal?

Dominika Kavaschová v minulosti randila s hercom Lukášom Dózom, potom bol po jej boku kolega Richard Autner. A presne z tých istých pracovných vôd je aj najnovšia aktuálna láska. Ako povedala pre časopis Eurotelevízia, nikdy by jej nenapadlo, že sa zamiluje do spolužiaka, s ktorým sa pozná desať rokov. „Ale to je život... A láska, ako sa vraví, príde skutočne, keď ju človek najmenej čaká,“ vyjadrila sa v rozhovore zaláskovaná herečka, ktorej novým priateľom je herec Daniel Fischer.

Podľa jej slov ich okrem rovnakého remesla spája aj „láska, ktorá je veľmi čistá, priateľská, bezproblémová a slobodná“. „Je to môj priateľ, vzor, môj blízky, moja opora a človek, ktorému absolútne verím. Je to človek, s ktorým sa veľa smejem a pri ktorom sa cítim veľmi pokojne,“ dodala zamilovaná brunetka.