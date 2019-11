Mázikovú vykúpil nemecký manžel z Československa za 40-tisíc mariek: Aký je náš vzťah po rokoch

Stále zamilovaná! Obľúbená speváčka Eva Máziková síce žije a pôsobí už štyridsať rokov v Nemecku, no na svoje slovenské korene a milované domáce publikum nedá dopustiť.

Do zahraničia ju z totalitného Československa zaviala láska, ktorá aj po čase zostala rovnako silná. Umelkyňa v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prezradila, ako ju jej manžel Peter rozmaznáva!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Máziková odišla na Západ pred štyrmi dekádami, keď ju musel z rodnej vlasti jej drahý Peter vykúpiť za 40-tisíc mariek. To bola jediná oficiálna cesta, ako sa mohla do Nemecka dostať, pretože emigrácia nepripadala do úvahy. Po svadbe sa vracala domov pravidelne. V socialistickom Československu to však nemala vôbec ľahké.

„Na desať rokov som mala zakázané spievať v televízii. Bola som pre nich kapitalistka. Za to obdobie som si urobila školu, študovala som na fakulte lekárskej kozmetiky a narodil sa mi syn Benjamín,“ zaspomínala si pre Nový Čas Nedeľa známa speváčka. Jedným dychom priznala, že najväčšou oporou jej vtedy bol aj stále je manžel Peter. Podľa vlastných slov si pri ňom pani Eva žije ako v bavlnke.

„Zbožňuje ma, nosí ma doslova na rukách. Nikdy som mu nepovedala inak ako líbling, teda miláčik,“ doplnila excentrická umelkyňa. „My sa fakt veľmi ľúbime. Hovoríme si, že máme pred sebou posledných 10 až 13 rokov aktívneho života, tak by sme si chceli ešte veľa pocestovať,“ dodala Máziková s tým, že sa aj po rokoch stále cíti byť hrdou Slovenkou: „Zostala som ňou, hoci moja rodina je v Nemecku. Keď idem na Slovensko, vravím, že idem domov.“