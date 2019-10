Pavlovi († 27) diagnostikovali leukémiu, dcérku Vanesku už objať nestihol: Dramatický zvrat po transplantácii

Bojoval ako lev, žiaľ, zákerná diagnóza nemala zľutovanie. Pavol († 27) bol ešte pred niekoľkými mesiacmi zdravý muž. Nečakane sa však ocitol v nemocnici po tom, čo ho sužovali bolesti brucha.

Lekári mu diagnostikovali leukémiu. Nasledovala transplantácia a iskra nádeje, že bude všetko v poriadku. Pavol sa tešil, že sa bude opäť môcť venovať svojej milovanej dcérke, ktorú trápilo choré srdiečko a veľmi ho potrebovala. Veľké plány však zhatili zdravotné komplikácie...

Pavlovi († 27) ešte pred pol rokom diagnostikovali akútnu lymfoblastovú leukémiu. V rovnakom čase, ako on čakal na transplantáciu, jeho jediná dcérka Vaneska (2) rovnako zápasila o svoje zdravie. „Keď sa mu narodila, nemala ani 500 gramov. Bola taká maličká, že nikto ani len netušil, či prežije,“ prezradila pred časom Pavlova sestra Ružena s tým, že dievčatko má množstvo diagnóz a čaká ho operácia srdiečka. Pavol robil aj nemožné, aby spoločne so svojou priateľkou svoj maličký poklad podporovali.

Statočná bojovníčka sa s nepriazňou osudu popasovala ako lev a úspešne absolvovala operáciu. Na to isté sa chystal aj jej tatino. „Čakal som na vhodného darcu kostnej drene.usmieval sa ešte pred mesiacom optimisticky Pavol, ktorý veril, že všetko bude v poriadku.

Obavy o maličkú

Mladého muža však počas pobytu na nemocničnom lôžku sužovali rôzne myšlienky. „Dva roky sa doma budem doliečovať, aby som mohol začať ako-tak normálne fungovať. Plnohodnotný život však už nebudem môcť viesť, ani pracovať, čo ma veľmi hnevá kvôli dcérke. Ako ju dokážem aj finančne zabezpečiť? Neviem, ako to bude, teraz sme na tom veľmi zle,“ zúfal si. Hrialo ho však vedomie, že Vaneska bola konečne bez liekov a čakali ju rehabilitácie.

„Neviem sa dočkať, kedy ju zoberiem do náručia,“ povedal ešte pred časom sám Pavol so slzami v očiach. Všetko sa ale zmenilo tak, ako nikto nečakal - mladý otec rodiny svoj boj o život prehral a dcérku už tak znova objať nestihol. „Môj brat dostal silnú infekciu. Tá transplantovaná kostná dreň, ten štep, bol veľmi agresívny. Napadlo mu to celú imunitu. Proste to nezvládol, dostal sepsu,“ plače Pavlova sestra Ruženka, ktorá svojho brata nesmierne podporovala a do poslednej chvíle verila, že to zvládne.

„Je to veľmi ťažké, hlavne kvôli jeho dcérke Vaneske. Tak veľmi ju miloval, tak veľmi jej chcel byť nablízku,“ zadúša sa sestra, ktorá netuší, ako bude teraz bez jediného brata žiť. „Bol to skvelý človek, úžasný brat, na ktorého nikdy nezabudneme,“ dodáva Ružena, ktorú teší len fakt, že jej brat už teraz netrpí. Malá Vaneska však, žiaľ, bude svojho tatinka poznať len z fotiek...