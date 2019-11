Most-Híd zmenil jednotku kandidátky po 20 rokoch: Politológovia krútia nad ťahom Bugára hlavou

Most-Híd po 20- tich rokoch od založenia oficiálne mení jednotku kandidátky. Béla Bugár prenechal miesto ministrovi dopravy Árpádovi Érsekovi.

Ten podľa neho ukázal manažérske kvality, Bugár už navyše nechce byť terčom „osočovania“. Politológom sa však tento krok príliš nepozdáva a myslia si, že Bugárov ťah nemá logiku.

Šéf Mosta chcel podľa jeho slov uprednostnením Érseka na kandidátke oceniť jeho manažérske kvality pri riadení rezortu dopravy, no priznal, že toto rozhodnutie má aj iný rozmer. „Dosť často sa útočí na moju osobu, niekedy aj s takými vecami, ktoré fakt nie sú pravda. A mňa už prestáva baviť to, aby som namiesto toho, aby som v kampani hovoril o programe, aby som odpovedal na nezmyselné osočovania,“ uviedol Bugár.

Takéto vysvetlenie sa však politológom príliš nepozdáva. „Možno bude do diskusií chodiť teraz viac Érsek. To však neznamená, že on nebude čeliť tým istým otázkam, práve naopak, budú sa ho pýtať na Bugára bez Bugára...“ zdôvodnil politický analytik Ján Baránek. „Ak bolo zámerom schovať sa, na druhom mieste sa to nedá,“ myslí si zase Mesežnikov.

Érsek berie svoju novú pozíciu ako výzvu. „Nebojím sa jej. Urobím všetko pre to, aby strana Most-Híd získala potrebné percentá,“ uviedol minister. Ešte sebavedomejší bol Bugár, hoci mal Most-Híd v poslednom prieskume Focusu iba 4,1%. „Tvrdím kolegom, že aj keby sme išli sami, aj tak by sme sa do parlamentu dostali. Platí aj to, že pokiaľ sa na niekoho útočí, tak aj v tých prieskumoch ľudia niekedy nepovedia pravdu,“ myslí si Bugár a ako príklad spomenul kotlebovcov. Most ide do volieb spoločne s mimoparlamentnými stranami MKDA, Šanca, Rómska iniciatíva Slovenska či s predstaviteľmi komunity nepočujúcich.

Prvá 10 na kandidátke

1. Érsek Árpád (61)

2. Bugár Béla (61)

3. Sólymos László (51)

4. Ravasz Ábel (33)

5. Bastrnák Tibor (55)

6. Jakab Elemér (52)

7. Hrnčiar Andrej (46)

8. Ožvald Erzsébet

9. Krajňák Peter (38)

10. Fehér Csaba