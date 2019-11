Rozvedená Vondráčková priznala nového muža: Nie som sama, ale...

Povedala, ako to je! Speváčka Lucie Vondráčková sa po rozvode s hokejistom Tomášom Plekancom nechcela k svojmu súkromiu vyjadrovať a už vôbec neodpovedala na to, či si za športovca už našla náhradu. Jej meno sa pritom spájalo hneď s niekoľkými mužmi, no ona zaryto mlčala.