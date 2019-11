Vondráčkovej kanadský film si vyslúžil zdrvujúcu kritiku: V prepadáku ukázala viac, ako by ste čakali

A je to tu opäť. Prvá vlna kritiky sa na českú herečku a speváčku Lucku Vondráčkovú zosypala, keď film Dokonalý bozk, v ktorom stvárnila hlavnú postavu, prišiel do kín v jej rodnej zemi.

Známa Češka si totiž zahrala v romantickej komédii nakrúcanej v Kanade, ovácií sa však nedočkala. Ďalšie nelichotivé komentáre si musela Lucie prečítať teraz, keď film odvysielala televízia Prima a vidieť ho tak mohli všetci jej krajania. Ako píše denník Aha!, Dokonalý bozk (v origináli Perfect Kiss) u českých divákov prepadol. Pozrelo si ho 343-tisíc ľudí starších ako 15 rokov, pričom väčšiu sledovanosť mali spravodajské relácie, ktoré v tom istom čase vysielala Česká televízia či Nova.

Ako denník píše, film má na ČSFD (Česko-slovenská filmová databáze) hodnotenie len 10% a obsadzuje tak v rebríčku najhorších filmov 31. miesto. Napriek tejto zdrvujúcej kritike Vondráčková na film lákala na sociálnej sieti, keď avizovala čas vysielania na Prime. Lenže film ešte ani neskončil a Facebook herečky a speváčky začali zahlcovať negatívne komentáre, čo muselo byť pre Lucii veľmi nepríjemné. Ako totiž Aha! pripomína, film Dokonalý bozk má pre Vondráčkovú veľmi osobný rozmer.

Komédia sa totiž nakrúcala aj v dome, ktorý v kanadskom Montreali obývala s manželom, hokejistom Tomášom Plekancom, a synmi. ,,Áno, časť z neho sa nakrúcala tiež v tom dome, kde sme bývali, takže to je taký fotoalbum toho, kde som bola zvyknutá žiť a mám to navždy v spomienkach,“ povedala relácii Top Star na českej Prime. Spomienky to sú už však skôr trpké, keďže jej manželstvo sa v lete 2018 rozpadlo a nasledovala rozvodová vojna. Dom, ktorý je vo filme vyobrazený, musela kvôli nariadeniu súdu vrátiť sa s deťmi do Česka, opustiť.

Vondráčková okrem obydlia vo filme Dokonalý bozk ukázala aj synčekov Matyáša a Adama, ktorí dnes majú 8 a 4 rokov. Ako však Top Staru priznala, boli to pre ňu muky! ,,Ja som hlavne nehrala ich mamu, ale dievča, ktoré ich stráži. Takže mi skôr mali vadiť a to bolo hrozné, pretože za mnou chodili a objímali sme sa, a keď bola klapka, tak som ich musela od seba odstrkovať. To mi bolo veľmi ľúto a umierala som pri tom!“ posťažovala sa Lucie.