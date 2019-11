Bohatý klub, v ktorom hrával aj Eto'o, sa topí v problémoch: Prišiel aj o najzákladnejšiu vec

V minulosti patril futbalový ruský klub Anži Machačkala medzi najbohatšie nielen v regióne, ale na celom svete. Ubehlo niekoľko rokov a karta sa obrátila, tím z Dagestanu finančne stráda a hrozí mu vypadnutie z tretej do amatérskej štvrtej ruskej ligy.

O tom, že Anži má veľké problémy, hovorí situácia z ostatných dní. Exekútori totiž zabavili všetky klubové vozidlá vrátane autobusu pre hráčov A-tímu, aby pokryli aspoň časť z dlhu 50 miliónov rubľov, teda približne 710-tisíc eur. Klub má totiž nevyrovnané záväzky na daniach.