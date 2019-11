Mladý Čech je v Británii obžalovaný zo znásilnenia: Doma má ženu a dieťa

Dvadsaťtriročný Čech čelí v Británii obžalobe zo znásilnenia. Informoval o tom v sobotu severoírsky server Armagh I, podľa ktorého bol muž za sexuálne napadnutie dieťaťa odsúdený už v roku 2016 aj v Česku.

Obžaloba mladého Čecha, ktorý sa zdržiaval v severoírskom meste Lurgan, viní z niekoľkých trestných činov vrátane napadnutia, znásilnenia či verejného obnažovania. Činu sa podľa nej dopustil iba tri mesiace po príchode do Británie a jeho obeťou sa stala podľa polície "zraniteľná žena".



V piatok súd rozhodoval o prepustení Čecha na kauciu. Zástupca severoírskej polície ale na súde povedal, že ho neodporúča. "Má v Česku ženu a dieťa, a hrozí tak, že by utiekol," povedal policajt, ​​podľa ktorého by hrozilo aj ovplyvňovanie svedkov.



V čase, keď muž podľa obžaloby porušil zákon v Británii, bol stále v podmienke, ktorú mu uložil v roku 2016 súd v Česku. Severoírsky súd nakoniec prepustenie Čecha na kauciu zamietol. Termín ďalšieho pojednávania stanovil na 8. decembra.