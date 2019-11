Zasadnutie Republikovej strany Most-Híd: Rozhodne o volebnom programe a kandidátke do volieb

Volebný program a kandidátka do budúcoročných parlamentných volieb budú hlavnými bodmi sobotného zasadnutia Republikovej rady strany Most-Híd. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Klára Magdeme.

Lídrom kandidátky má byť súčasný minister dopravy Árpád Érsek. Druhé miesto má obsadiť predseda Mosta-Híd Béla Bugár, tretí bude šéf envirorezortu László Sólymos.

Zo súčasných ministrov, ktorí sú členmi Mosta-Híd, na kandidátke už nebude minister spravodlivosti Gábor Gál. Zdôvodnil to politickými i nepolitickými dôvodmi. Chýbať by mala aj štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner. Naopak, Andrej Hrnčiar svoju kandidatúru pre TASR potvrdil.

Most-Híd sa dohodol na spolupráci s mimoparlamentnou stranou Šanca a maďarskou MKDA.Strana MKDA by však mala mať podľa Bugára viac miest na kandidátke ako Šanca. Voľby do Národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.