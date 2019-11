Voľby by vyhral Smer-SD: Dve veľké strany by ale zostali mimo parlamentu

Predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR by začiatkom novembra vyhral Smer-SD s 19,1 percenta.

Nasledovala by koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu s 9,7 a ĽSNS s 8,9 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry MVK, ktorý realizovala v období od 5. do 12. novembra 2019 na vzorke 1079 respondentov. Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostala aj strana Za ľudí (8,8 percenta), za ňou OĽaNO (7,9 percenta), KDH (7,6 percenta), SNS (7,0 percenta), Sme rodina (6,5 percenta).

Potrebnú hranicu piatich percent nedosiahli, a teda by sa do parlamentu nedostali strany SMK (4,5 percenta), SaS (4,4 percenta), Dobrá voľba (3,9 percenta), Vlasť (3,5 percenta) ani Most-Híd (2,3 percenta). Pod dve percentá hlasov by v novembri získali Komunistická strana (1,8 percenta), Socialisti.sk (1,1 percenta), Solidarita - Hnutie pracujúcej chudoby (1,1 percenta), Demokratická strana (0,7 percenta). Iné strany by podľa prieskumu volilo 1,2 percenta opýtaných voličov.

Na voľbách by sa v súčasnosti nezúčastnilo 7,0 percenta respondentov. Ďalších 17,2 percenta nevedelo, či by sa zúčastnili, respektíve koho by v nich podporili.

Prieskum realizovala agentúra na vzorke, ktorá bola podľa jej slov "reprezentatívna pre dospelú populáciu SR z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, regiónov a veľkostných kategórií sídiel". Odpovedali na otázku: "Ak by sa predčasné voľby do Národnej rady SR konali už dnes, ktorej strane by ste dali svoj hlas?". Priblížila, že išlo o výskum realizovaný kvótnym výberom a technikou face-to-face interview (štandardizovaný rozhovor) prostredníctvom anketárskej siete. Na otázku TASR o zadávateľovi prieskumu Pavel Haulík z agentúry uviedol, že išlo o omnibusový prieskum. Preferencie politických strán sú však vlastníctvom agentúry MVK.