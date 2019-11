Hrôzostrašný čin v americkom kostole: Útočníčka napadla ženu kvôli kusu odevu

Hrôzostrašný útok zažila vo štvrtok žena z Clevelandu v americkom štáte Ohio.

V kostole ju napadla iná žena, a to konkrétne preto, že obeť mala na sebe oblečený kožuch. Útočníčku, 35-ročnú Meredith Lowell, následne spacifikoval svedok udalosti a držal ju na zemi, až kým neprišla polícia. Útočníčka spôsobila obeti zranenia v oblasti brucha a na ruke. Zranená žena je hospitalizovaná, jej stav podľa agentúry The Associated Press (AP) nie je známy.

Útok sa neodohral na omši, ale počas skúšky chlapčenského speváckeho zboru, na ktorú obeť priviezla deti, ktoré opatrovala.

Páchateľka podľa AP zaútočila na inú ženu v kožuchu už v minulosti. Tento útok sa odohral v novembri minulého roku a Lowell v súvislosti s ním ešte čaká na verdikt súdu.