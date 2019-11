Politik OĽaNO Jaroslav Naď na výsluchu NAKA: Vyzradil tajné info o agentovi Skripaľovi?!

Prezradenie štátneho tajomstva alebo pomsta mocného muža? Bezpečnostný expert Jaroslav Naď (38) z OĽaNO prehovoril o svojom obvinení za prečin ohrozenia utajovanej skutočnosti.

Naď sa mal pred 9 mesiacmi svojho dlhoročného kamaráta pôsobiaceho v bezpečnostných silách opýtať na kauzu ruského agenta Sergeja Skripaľa. Naď tvrdí, že nevedel o tom, že zisťuje tajnú informáciu, kamarát mu vraj navyše na otázku ani neodpovedal. Podľa neho ide o pomstu riaditeľa Vojenského spravodajstva Jána Balciara za to, že verejne upozornil na jeho obrovský majetok.

Naďa polícia podozrieva hneď v troch prípadoch. V prvej veci - ohrození utajovanej skutočnosti bolo už aj v vznesené obvinenie. „Pri jednej komunikácii s mojím kamarátom vo februári som položil otázky, ktoré sa týkali vyšetrovania kauzy Skripaľ v Salisbury. Asi viete, že ide o pokus o vraždu bývalého ruského agenta a ja som položil otázku, ktorá sa toho týka a nedostal som na ňu odpoveď,“ povedal Naď po tom, ako bol vypovedať na NAKA so svojím právnikom Danielom Lipšicom.

Naď mal zisťovať, či boli dvaja ruskí agenti, ktorí mali otravu vykonať aj na Slovensku. Politik OĽaNO tvrdí, že nevedel, že sa pýta na utajovanú skutočnosť. „Považujem obvinenie za absurdné, za absolútne nepodložené. Mne je kladené za vinu to, že tým, že som pôsobil na ministerstve obrany, som musel vedieť, že takáto informácia je tajná. No nehnevajte sa na mňa, ale ja som to naozaj netušil,“ dodal Naď. Trestné oznámenie naňho podal sám šéf Vojenského spravodajstva Ján Balciar.

Balciar vs. Naď

Naď pracoval dlhé roky na ministerstve obrany, pod ktoré spadá aj Vojenské spravodajstvo, ktorému šéfuje Balciar. Minulý rok v novembri vstúpil do Matovičovej strany a v septembri tohto roku upozornil na to, že Balciar disponuje neobvykle veľkým majetkom, o čom už predtým ale informovali viaceré médiá. Podľa zistení portálu Aktuality.sk má Balciar s rodinou 15 apartmánov na Táloch, apartmán v Chorvátsku, dva byty a dom v Rimavskej Sobote a tam sa výpočet jeho impéria nehnuteľností zďaleka nekončí. Polícia Balciarovo bohatstvo preverovala a tvrdí, že majetok nadobudol legálne.

Naďa vojenské spravodajstvo odpočúvalo približne rok, procesy vedúce k jeho trestnému stíhaniu sa podľa neho začali až po jeho septembrovej tlačovke o Balciarových majetkoch. „Rozbehlo sa to po tom, ako sme s kolegom Eduardom Hegerom spravili tlačovku o Balciarovi, že už naozaj stačilo, tak potom sa rozbehli procesy,“ tvrdí bývalý bezpečnostný analytik. Trestné oznámenie má byť založené aj na svedeckých výpovediach. On tvrdí, že niektorých ľudí v živote ani nevidel.

Šéf vojenského spravodajstva Balciar poslal len oficiálne stanovisko. „Vojenské spravodajstvo naplnilo ustanovenia zákona tým, že informácie, ktoré v zmysle príslušných ustanovení zákona získalo pri plnení svojich úloh podľa § 2 zákona, postúpilo dňa 11. septembra 2019 v jeho zmysle a súlade s ním orgánom činným v trestnom konaní,“ napísala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.

Korumpovanie novinára?

Ohrozenie utajovanej skutočnosti nie je všetko, z čoho Naďa obviňujú. V ďalšom trestnom stíhaní mu polícia pripisuje aj korumpovanie novinára. Naď tvrdí, že aj toto vie ľahko vysvetliť a týka sa to čias, keď šéfoval Inštitútu pre bezpečnostnú politiku. „Jeden novinár dlhodobo editoval texty učebníc, publikácií, internetových výstupov, za čo si pravidelne dával faktúry rádovo v stovkách eur raz za čas. Ten novinár spolupracoval s tým inštitútom pred mojím príchodom a pracoval tam aj po mojom odchode z inštitútu,“ povedal Naď.

Kauza už zalarmovala aj premiéra Petra Pellegriniho, ktorý kvôli tomu na zvolal mimoriadnu bezpečnostnú radu. Lipšic tvrdí, že by mal byť predseda vlády v tejto veci opatrný, pretože nie všetky Balciarove tvrdenia v trestnom oznámení sedia so skutočnosťou.