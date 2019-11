Obľúbené postavičky z Hornej Dolnej v nečakanej situácii: Seriáloví opilci vyplávali na more!

Z dediny rovno na more! Najznámejší krčmoví štamgasti Bystro, Kokos a Tunel spoločne s dedinským farárom Jankom ušli na Jadran, aby tam zažili niečo nové.

Reč je o hercoch - Matejovi Landlovi, Romanovi Slaninovi, Jurajovi Šokovi Tabačkovi a Marekovi Majeskom z markizáckeho seriálu Horná Dolná. Nápad nakrúcať ďaleko od milovanej dediny Nová Lehota dostal práve Landl. „V seriáli si zahral jednu z epizódnych postáv Vlado Čema. Spriatelili sme sa a zistili sme, že je to vynikajúci námorný kapitán, ktorý má za sebou už veľa plavieb. A tak sme si povedali, že by sme si v júni mohli spraviť spoločnú plavbu kamarátov z Hornej Dolnej,“ spomína herec.

V tom čase sa však nakrúcal seriál, tak si herci jednoducho povedali: „Tak tam niečo nakrúťme.“ Veľmi rýchlo vznikol scenár a partiu tak čakala pracovná dovolenka. „Pôvodne sme si mysleli, že to bude spolovice nakrúcanie a spolovice dovolenka. Nakoniec sme si však dávali budík už na pol 6 ráno, väčšinu dňa sme nakrúcali a dokonca sme si zakázali počas dňa piť alkohol,“ smeje sa Landl.

Svoju prvú plavbu zažil jeden člen z posádky a miestami mu do smiechu nebolo. „Musím sa priznať, že jeden deň sme vôbec nemohli nakrúcať, pretože som bol „pokazený“ a ak by zo mňa niečo vyšlo, určite by to neboli diálogy,“ povedal Šoko. Partička seriálových opilcov sa plavila takmer týždeň. Každý večer spoznávali nové prístavy, kde ochutnávali miestne špeciality.