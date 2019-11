Zelenskyj otvoril na východe Ukrajiny nový most: Považuje to za víťazstvo zdravého rozumu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes otvorili nový most vedúci do separatistami ovládanej oblasti okolo mesta Luhansk v oblasti Donbasu na východe krajiny.

Urobil tak krátko pred svojím prvým rokovaním s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým sa má spoločne s predstaviteľmi Nemecka a Francúzska začiatkom decembra stretnúť v Paríži. "Pre tanky je ten most príliš úzky, ale sanitka ním môže prejsť," vyhlásil dnes ukrajinský prezident.

Pôvodný most cez rieku Donec v obci Stanycja Luhansk vyletel do povetria v marci 2015, obe znepriatelené strany sa vzájomne obviňujú z jeho zničenia. Obec sa tento rok v júni stala prvým z miest, kde sa od seba odpútali jednotky proruských separatistov a vládne vojská, a v súčasnosti jedným z piatich miest, kde civilisti z oboch strán môžu vstúpiť na územie nepriateľské strany.

Po štvormesačnej práci na obnove tak môžu urobiť po novom moste či skôr lávke, široké 2,5 metra.poznamenal ukrajinský prezident pri pohľade na druhý koniec mosta, ústiace na povstalecké strane, kde viali ruskej zástavy. Na opačnom konci mosta medzitým podľa agentúry Reuters hovoril Vladislav Dejnego, jeden z povstaleckých vodcov. Obvinil Ukrajinu, že predchádzajúci most zničila a potom sabotovala snahu most opraviť.

Otvorenie nového mosta označil za "víťazstvo zdravého rozumu". So schôdzkou Želenského a Putina, ktorá sa má konať za účasti francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej 9. decembra v Paríži, sa spájajú nádeje na ukončenie konfliktu medzi vojskami prozápadnú vlády v Kyjeve a Ruskom podporovanými separatistami.

Zelenskyj dnes uviedol, že by chcel na parížskej schôdzke dohodnúť konkrétne termíny a záväzky pre nastolenie trvalého - nie "falošného" - prímeria na Donbase, navrátenie povstaleckých území pod ukrajinskú kontrolu a usporiadanie miestnych volieb "už na ukrajinskom, a nie dočasne okupovanom území" na Donbase.

Kyjev a Západ obviňujú Rusko z podpory separatistov, Moskva akékoľvek zapojenie do konfliktu popiera. Putin dnes poznamenal, že Zelenského pozná zatiaľ len z telefonátov, ale zdá sa mu, že je to milý a úprimný človek, ktorý "skutočne chce zmeniť situáciu k lepšiemu, a to aj na Donbase.