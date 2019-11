Tvrdý odkaz pozostalých po obetiach najväčšieho banského nešťastia na Slovensku: Je to fraška!

Od najväčšieho banského nešťastia v dejinách Slovenska uplynulo už viac ako desať rokov a pozostalí po obetiach sa len márne domáhajú spravodlivosti.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Z nekončiacich sa súdnych pojednávaní odchádzajú čím ďalej, tým viac znechutení. Kým obhajcovia, ako aj trojica obvinených sa snažia všemožne dokázať svoju nevinu, vdovy a rodiny 20 baníkov a banských záchranárov, ktorí tragicky zahynuli v Handlovej, tvrdia, že je to celé už len obyčajná fraška!

Potom, čo Okresný súd rozhodol ešte v roku 2015 o vine trojice obžalovaných, Krajský súd v Trenčíne o dva roky neskôr toto rozhodnutie zrušil. Pred sudcu Okresného súdu v Prievidzi sa tak opäť postavila nielen trojica obžalovaných, ale aj niektorí znalci. Ich opätovné vypočutie má podľa krajského súdu odstrániť rozpory. Na súd do Prievidze dorazili aj pozostalí po obetiach a baníci, ktorým sa podarilo ujsť zubatej spod lopaty. „Je to len zopakovanie, trošku ľudskejšie a menej odborné vysvetlenie, aby sme aj my, ktorí sa neživíme banským povolaním, pochopili, čo sa tam vtedy udialo,“ povedal jeden z obhajcov Peter Filip. „Znalci, ktorí pôvodne vypracovali znalecký posudok, už nie sú znalci, nevieme odstraňovať rozpory. Pokiaľ nebudú odstránené rozpory, potom je rozhodnutie jasné a sám som zvedavý, aký bude verdikt súdu. Verím, že v tejto veci padne zákonné rozhodnutie a za také považujem oslobodenie mojich klientov spod obžaloby,“ uzavrel P. Filip.

Jeden zo znalcov - Predseda českého banského úradu Martin Štemberka - opäť potvrdil, že sa sa to síce nedá jednoznačne povedať, ale. „Prírodná udalosť to bola len z toho pohľadu, že oheň spôsobil prehorenie drevených výstuží a to spôsobilo pád horniny. Nepovažoval by som to za prírodný jav, ale za dôsledok ohňa, ktorý tam horel,“ odpovedal na otázku, čo tragédiu mohlo spôsobiť a pokračoval, že. „Zamestnanci, ktorí to mali na starosti, nedostatočne likvidovali záparu, ktorá bola na tom mieste a druhá udalosť, ku ktorej oheň dospel, pritom ako ho záchranári hasili, bol výbuch Pri hasení došlo k závalu, zával spôsobil premiešanie výbušných plynov, kyslíku a ohňa tak, že došlo k výbuchu,“ opísal príčiny tragédie Štemberka.

Podľa jeho slov nevie určiť či je vinná trojica obžalovaných, alebo niekto iný. „Mal som určiť, čo sa stalo, kto to mohol a nemohol ovplyvniť, na to nedokážem odpovedať,“ pokračoval Štemberka s tým, že žiadny zásah, ktorý tam bol urobený, nemohol spôsobiť zmenu prúdenia vetrov ako tvrdí obžaloba. „K tejto zmene nemohlo dôjsť otvorením dverí, to nie je fyzikálne možné,“ tvrdí znalec s tým, že žiaden príkaz, ktorý obžalovaní vydali, nemal na výbuch plynu vplyv.

Opak si ale myslí špecialista na závažné priemyselné havárie a profesor chemického inžinierstva Ľudovít Jelemenský, ktorý vytvoril jednoduchý matematický model. „Nemal som prístup ku spisu, informácie som mal od pána Škrobára a jeho tímu. Nepredpokladal som ale, že by mi klamali a poskytli mi objektívne informácie,“ povedal Ľ. Jelemenský.vysvetlil Ľ. Jelemenský.

Podľa jeho slov, z pohľadu chemika, bolo príčinou výbuchu, že sa vytvorila výbušná atmosféra a z lokálnych zahorení sa inicioval výbuch. „Príčinou bolo to, že sa tam vytvorila výbušná atmosféra. Z toho vyvodzujem, že energetický obsah v chodbe musel byť vytvorený oxidom uhoľnatým, a tá energetická sila tam bola,“ pokračoval svedok. Jeho výpoveď takmer doslova vytočila obhajcov ako aj obvinených, tí ho svojimi otázkami „grilovali“, snažili sa spochybniť nielen jeho kvalifikáciu, ale aj samotný posudok ktorý vypracoval.

Sudca okresného súdu k rozhodnutiu nedospel ani tentokrát. Pozostalí, ktorí dorazili na súdne pojednávanie neskrývali svoje znechutenie. „Je to fraška, ktorá nikdy neskončí. Oni si dovolia zaplatiť znalcov, najlepšie z cudziny, ktorí potvrdia ich nevinu a tí, čo tvrdia opak, tých spochybnia, že už nie sú znalcami, nie sú dostatočne fundovaní. Ak by oni rozumeli tomu, čo robia, nemuseli sme tu dnes byť a naši manželia mohli ešte žiť!“ povedali rozhorčené vdovy a s hnevom opúšťali budovu súdu.