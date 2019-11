Bývalý vyšetrovateľ Šátek o vražde Violy († 34): Na plné ústa povedal, čo si myslia všetci

Dal by mu 25 rokov až doživotie. Exriaditeľ odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti Jozef Šátek tvrdí, že polícia by v prípade nebohej Violy Macákovej († 34) nemala hovoriť o zabití, ale o úkladnej vražde.

Pri beštiálnom usmrtení učiteľky jazykov páchateľ postupoval podľa neho plánovite a s jasným sexuálnym motívom. V prípade brutálneho mučenia a následnej smrti Violy Macákovej je polícia od začiatku skúpa na informácie.

Takmer jedinou správou je fakt, že vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu zabitia, za ktorý hrozí tomu, kto beštiálny čin spáchal, 12 až 15 rokov za mrežami. S touto kvalifikáciou však nesúhlasí bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek, ktorý na plné ústa hovorí, že išlo o úkladnú vraždu. Páchateľ podľa neho v tomto prípade išiel do toho s vopred pripraveným plánom a zámerom.

„Fyzicky napadol ženu, ktorú pohlavne zneužil a vykonával s ňou rôzne sexuálne praktiky s možným silným krvácaním, zlomil jej stavec, čo ju s veľkou pravdepodobnosťou obmedzovalo na pohybe a v takomto stave ju v bezvedomí zanechal v otvorenom priestore, keď sa teplota pohybovala od 5 do 10 stupňov Celzia, čím nastalo podchladenie a zlyhanie srdca,“ vysvetlil dôvod, prečo by mal páchateľ dostať 25 rokov až doživotie.

Nešlo o ohrdnutého milenca

Šátek vo svojej praxi zažil niekoľko takýchto prípadov, aj keď z hľadiska početnosti ide skôr o výnimky. Z jeho skúseností je však ťažké povedať, či sa obeť so svojím mučiteľom poznala. Možnosť, že by mohlo ísť o ohrdnutého milenca, skôr vylučuje. „Na ohrdnutého milenca to nevyzerá, to by musel byť veľmi prefíkaný. Naznačil by sexuálny motív, a tým by sa snažil zakryť žiarlivosť, a to si nemyslím,“ vysvetlil a dodal, že to pokojne mohol byť niekto, kto si ju vytypoval, pozerajúc sa ňu každý deň z okna, alebo niekto, koho učila v jazykovej škole.

Polícia už však na mieste činu aj v jeho okolí vykonala dôkladné pátranie. „Možno nájdu nástroj, s ktorým ňou bolo manipulované, viem si predstaviť, že prvotná obhliadka mohla trvať aj 24 hodín a že už teraz pracujú s viacerými verziami,“ uviedol Šátek s tým, že páchateľ podľa charakteru zranení obete môže trpieť sexuálnou úchylkou alebo veľmi silným sexuálnym pudom.