Brutálna smrť učiteľky Violy († 34) pripomína krutý koniec medičky Ľudmily Cervanovej († 19): Čo spája beštiálne činy?!

Násilná smrť mladej učiteľky, ktorú našli v bratislavskom prístave, otriasla Slovenskom.

Celý prípad bol niekoľko dní v režime utajenia a verejnosť tak nepoznala detaily brutálneho trestného činu. Kuriózne je, že udalosti okolo mladej Violy Macákovej († 34) zo Sniny spája viacero momentov s mimoriadne známym prípadom okolo medičky Ľudmily Cervanovej († 19).

1. Zneužité a zabité

Viola Macáková († 34)

Violu zbadal svedok v bratislavskom prístave vedľa Dunaja v pondelok ráno minulý týždeň. Bola dobitá, jej zranenia boli mimoriadne vážne a dokonca sa skloňuje aj to, že ju pred smrťou sexuálne zneužili. Zranenia mala na členkoch či análnom otvore, ale mala aj zlomený stavec. Keď ju našli záchranné zložky, ešte sa mala snažiť hovoriť. Uviedli ju do umelého spánku, no počas prevozu zomrela.

Ľudmila Cervanová († 19)

Zmiznutie Cervanovej nahlásili jej rodičia tri dni po tom, čo ju zavraždili. V obžalobe sa píše, že študentku páchatelia najskôr násilne vtiahli do auta pred internátmi v Mlynskej doline, neskôr ju znásilnili. Viacerí z nich však dostali strach z toho, že ak by Ľudmilu nechali odísť, tak by ich identitu vyzradila. Rozhodli sa pre jej vraždu, a tak ju naložili do auta a po pár kilometroch utopili. Právoplatne odsúdení boli siedmi muži z Nitry.

2. Miesto činu pri rieke

Viola Macáková († 34)

Učiteľku Violu našli policajti po tom, čo ich na telo mal upozorniť žeriavnik v bratislavskom prístave pri Dunaji. Mala početné zranenia po celom tele a privolaný súdny lekár nevylúčil ani nepotvrdil cudzie zavinenie. Bola naľahko oblečená a topánky boli hodené 50 metrov od nej. Pre zistenie príčiny smrti bola nariadená pitva.

Ľudmila Cervanová († 19)

Študentku vysokej školy Cervanovú našli okoloidúci pod mostom v malej rieke Čierna voda (Kráľová pri Senci) 5 dní po jej vražde. Ľudmila mala zviazané ruky vzadu a na spodnej časti tela nemala žiadne šatstvo. Identifikoval ju jej otec na druhý deň. V prípade bola vykonaná aj pitva.