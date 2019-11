Zelené strašidlo spod Tatier skončilo na parkovisku odťahovky: Otras, kde prebývalo celé 4 mesiace!

Konečne je preč. Vrak auta, ktorý strašil v Tatrách na autobusovej zastávke štyri mesiace, je odstránený. Ešte v lete bolo odstavené zelené Audi A4 na ceste pri Bielej vode bez evidenčných čísiel.

Potom prišlo o svetlá, spätné zrkadlá a časť interiéru. Ktovie, dokedy by pokračovala jeho demontáž. Vyzeralo to, že kompetentným táto situácia neprekáža. Veci sa dali do pohybu, keď na to v polovoci októbra poukázal Nový Čas. Majiteľmi vraku sú manželia z Poľska. Na výzvu mestského úradu vo Vysokých Tatrách, aby vrak odstránili, však nereagovali.

„Vysúťažili sme odťahovú službu, ktorá vrak do polovice novembra odtiahla a uskladnila na parkovisko na to určené. Požiadali sme okresný úrad o posúdenie, že je to vrak a posielame ďalšiu výzvu na jeho vyzdvihnutie. Majú na to 30 dní, ináč dáme auto zákonne zlikvidovať,“ povedal riaditeľ oblasti Poprad Správy a údržby ciest Marián Barilla. Zelené strašidlo, ktoré hyzdilo našu turistickú perlu, teda čaká na spečatenie svojho osudu na parkovisku odťahovej služby v Poprade.