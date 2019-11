Viki Ráková dva mesiace po pôrode zarezáva: Syna si berie na pľac

Herečka Viki Ráková (38) hviezdi v seriáli Susedia ako popletená Ildikó.

Brunetka sa len v septembri stala dvojnásobnou mamou, keď priviedla na svet druhého syna Benjamína. Ani bábätko ju však doma dlho neudržalo a ako nedávno Nový Čas informoval, Viki je znova v pracovnom kolotoči. A keďže sa od svojho malého pokladu nechce vzdialiť ani na chvíľku, nosí si ho aj do práce.

Ráková je radosťou bez seba. K synovi Bendegúzovi jej totiž v septembri pribudol ďalší chlapček Benjamín. Tvorcom Susedov však herečka sľúbila, že sa do rozbehnutého seriálu vráti čo najskôr, a tak aj urobila. Ráková totiž už nejaký ten týždeň znova zarezáva pred kamerami. Kto by si však myslel, že syna necháva doma, mýlil by sa. Chlapček totiž „pracuje“ s mamičkou na pľaci.

„Máme úžasnú babičku, ktorá nám veľmi pomáha. Keď natáčam, ona sa s ním prechádza vonku. On si pospí a potom ideme domov,“ prezradila Novému Času Viki. Tá si nevie Benjamína vynachváliť. „Je to úžasné dieťa, usmievavé a spokojné. Spinká, papá, bruško ho nebolí, takže je veľmi úžasný,“ dodala brunetka.

Napriek práci však stále myslí na svoju úlohu matky a nielen ona, ale aj štáb je v plnej v pohotovosti, keby si bábätko vypýtalo svoju chvíľku pozornosti. „Telefón mám pri sebe, tak si to stále sledujem, či sa ešte nezobudil. Potom by som išla dojčiť. Tak to mám dohodnuté aj so štábom. Zatiaľ vyčkal, prespal celý čas, kým som nakrúcala. Zobudil sa presne vtedy, keď som skončila,“ uzavrela hrdá mamička.