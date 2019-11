Slová o bezohľadnosti po smrti Gotta († 80): Zúri vdova Ivana kvôli koncertu v Bratislave?!

Čo leží blízkym zosnulého maestra v žalúdku? Na oficiálnej stránke Karla Gotta († 80) pribudol nový oznam.

Ako si všimol portál Blesk.cz, manažment slávika niekto nahneval. ,,Ani nie dva mesiace po smutnom odchode Karla Gotta sme zistili, že sa začínajú zamýšľať, pripravovať či dokonca realizovať prvé spomienkové koncertné pocty venované jeho pamiatke. Chceme ubezpečiť všetkých, že Karel Gott si veľmi dobre uvedomoval, že by svojim fanúšikom chcel a mal dať možnosť zaspomínať na neho aj týmto spôsobom. Preto už o takomto koncerte sám premýšľal a jeho želanie, vrátane konkrétnej podoby, oznámil nám, jeho manažmentu. Oznamujeme preto, že manažment taký koncert určite v budúcnosti usporiada a bude presne podľa predstáv Karla Gotta," napísala hovorkyňa Aneta Stolzová.

Spevákov manažment však zámerom niekto asi predbehol, za čo si vyslúžil nahnevaný odkaz. ,,Avšak v tejto chvíli, stále krátko po jeho odchode, je skoro čokoľvek podnikať. Bolo by to bezohľadné tak voči zosnulému Karlovi Gottovi, tak jeho najbližším. Zarábať na mene Karla Gotta v dobe hlbokého smútku je z nášho pohľadu neprípustné," odkazuje za manažment a Gottových blízkych Stolzová.

Blesk.cz však píše, že nie je jasné, čo blízkych slávika tak veľmi nahnevalo, keďže o žiadnych veľkých spomienkových koncertoch sa zatiaľ nehovorí. Portál však jeden predsa len našiel – a neorganizujú ho v Gottovom rodnom Česku, ale na Slovensku! Koncert s názvom ,,Pocta Karlovi Gottovi“ sa má konať 21. decembra na Zimnom štadióne vrámci akcie Zlatý víkend v Bratislave. Vystúpiť by mali Eva Máziková, Sisa Sklovska, Dara Rolins aj Ilon Csáková. Blesk.cz pripomína že najmä posledná menovaná má k vdove Ivane veľmi blízko a určite by nepodporila akciu, ktorá by jej vadila.