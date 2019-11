Majk Spirit chcel vzdať hold Karlovi Gottovi, Čechov poriadne naštval: Hanba a neúcta!

Známy slovenský raper Majk Spirit (35) si chcel uctiť zosnulého speváka Karla Gotta († 80), podľa mnohých dosiahol presný opak.

,,Spiritovka pre Gotta. Sníval som o spolupráci s týmto legendárnym maestrom, posledný rok som sa o to aj snažil a bolo to na dobrej ceste... Keď som sa pred par týždňami dozvedel, že nás Karel opustil, predstavoval som si, že robíme spolu song a vznikla skladba Navždy mladý,“ ohlásil raper na svojom instagramovom profile song. Doň zakomponoval spevákom Miťom Bodnárom do slovenčiny prespievaný refrén hitu Forever Young, v Gottovom podaní Být stále mlád.

Hoci sa Spirit snažil do piesne vložiť múdre myšlienky, ohúriť sa mu nepodarilo. Song si našiel svojich priaznivcov, no iných poriadne naštval. Reaguje aj portál Expres.cz. ,,Slovenský raper si na maestrovi veľmi nevkusným spôsobom ,,prihrial polievočku“ a ešte má tú drzosť nevydarenú verziu hitu Být stále mlád vydávať za poctu obľúbenému spevákovi,“ píše autor článku. ,,To, čo v nahrávacom štúdiu vzniklo, malo aj zostať a nikdy ho neopustiť. Ba čo viac, audio s piesňou malo putovať do betónového sarkofágu, kam sa ukladá vyhorené jadrové palivo,“ hnevá sa.

Ani komentujúci na Youtube Spirita nešetria, kritika prichádza najmä zo susedného Česka. Viacerí opakujú, že podľa nich by sa Gott v hrobe obracal (spevák bol spopolnený, pozn.red.). Raperovi vyčítajú jednoduché rýmy a nedostatok sebareflexie. ,,Ten text, to čo deti zo škôlky písali?“, ,,Chudák Karel, toto si nezaslúžil“, ,,Takto parazitovať na jeho úmrtí“ či ,,To je hrôza, toto nie je pocta Karlovi ale hrozný prepadák a neúcta tak krásnej piesne Být stále mlád. Radšej rapuj svojim puberťákom, kým ťa zatiaľ berú,“ môže si Majk Spirit prečítať v komentároch pod piesňou, na ktorú si urobte názor sami.