Novomanželia sadli na motorky netušiac, čo ich čaká: Pohľad na nevestu len pre silné povahy!

V indickom Kasaragode je známou tradíciou jazda vo veľkom sprievode na motorkách všetkých zúčastnených, vrátane novomanželov. Keď však prechádzali na hlavnú cestu, nabúralo do nich auto, v ktorom sa mal vodič pozerať do mobilu. Zranení boli štyria ľudia, najhoršie na tom bola práve nevesta, ale našťastie to nebolo nič vážne.