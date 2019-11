Hapal po zápase zdôraznil jednu vec: Takáto je pravda o atmosfére v kabíne!

Slovenskí futbaloví reprezentanti nepostúpili na budúcoročné majstrovstvá Európy z kvalifikačnej E-skupiny. Nestačilo im na to ani víťazstvo 2:0 nad hráčmi Azerbajdžanu v utorňajšom záverečnom zápase v Trnave.

Hlasy (zdroj: RTVS):

Pavel Hapal (tréner SR): "Zápas proti Azerbajdžanu naplnil očakávanie, že súper bude brániť. Veľmi ťažko sme sa presadzovali. Druhý gól sme pridali po veľkej šanci súpera, teší nás víťazná rozlúčka s kvalifikáciou. Hodnotenie cyklu je jednoduché - rozhodlo to, že sme viac nebodovali so súpermi, ktorí postúpili. Mužstvo je mladé, znovu sa tvorí, Je tam však kvalita. Verím, že hráči sa dobre pripravia na baráž. V tíme cítim dobrú atmosféru, sú tam dobrí hráči. Keď nazbierame viac skúseností a chlapci budú pravidelne hrávať, potom to bude ešte lepšie."

Marek Hamšík (stredopoliar SR, kapitán a autor gólu): "Vedeli sme, že to bude ťažké. Bolo potrebné súpera zlomiť. Vypracovali sme si viac šancí, no trochu sme sa natrápili. Našťastie sme to zvládli, hostia mali len jednu šancu, no Maťo Dúbravka nás podržal. Škoda, že sa na našu stranu nepriklonilo kvalifikačné šťastie. Musíme dať hlavu hore, v marci nás čaká baráž. Dôležité bude pravidelne hrať a dobre sa pripraviť na marec. V celej kvalifikácii bolo rozhodujúce, že sme v dvoch dueloch s Walesom získali len jeden bod, aj keď sme oba súboje mohli vyhrať. To zamrzí."

Róbert Boženík (útočník SR, autor gólu): "Nepostupujeme, ale vieme, že v marci nás čaká baráž. Teší ma však, že s kvalifikáciou a rokom sme sa rozlúčili víťazstvom. Vedeli sme, že budeme dobíjať defenzívu súpera. Azerbajdžan sa doma a vonku prezentuje rozličným štýlom hry. Pomohol nám prvý gól a v druhom polčase to bolo len o tom, kedy pridáme druhý. Vzadu sme si to ukočírovali." Walesania sfúkli postupové nádeje Slovenska: Maďarov zdolali a idú na ME!

Peter Pekarík (obranca SR): "Na jednej strane nás teší triumf a víťazná rozlúčka s kvalifikáciou, no prevláda sklamanie, pretože sme nepostúpili priamo na Euro. Sklamanie potrvá niekoľko dní, ale potom máme druhú šancu v baráži a na to sa budeme musieť svedomito pripraviť a určite urobíme všetko pre to, aby sme druhú šancu využili. V baráži máme Írov, videl som ich duel s Dánmi. Odohrali skvelý zápas, čaká nás veľmi ťažký súper. Zlomové v kvalifikácii bolo, že sme s Walesom získali iba bod. Ak by som v Cardiffe aspoň remizovali, všetko mohlo byť inak."

Stanislav Lobotka (stredopoliar SR): "Cieľom bol postup, preto sa mi teraz ťažko hodnotí. Skončili sme tretí, ale čaká nás baráž a my sa pobijeme o miestenku na ME. Rozhodlo, že sme s Walesom nezískali viac bodov. Na keby sa futbal nehrá, nemožno sa na nič vyhovárať. Za rok sme absolvovali celú kvalifikáciu, počas ktorej sme museli obmeniť časť kádra, keďže viacerí skúsení hráči skončili."