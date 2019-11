Šanca na EURO 2020 stále žije: Slovensko spoznalo súpera v baráži

Slovenská futbalová reprezentácia musí zabojovať o postup na EURO 2020 v play off Ligy národov. V domácom prostredí privíta 26. marca Írsko.

Druhú semifinálovú dvojicu v rámci B-divízie vytvorili Bosna a Hercegovina a Severné Írsko.

Po utorňajšej výhre nad Azerbajdžanom 2:0 a víťazstve Walesu nad Maďarskom 2:0 skončilo Slovensko v kvalifikačnej E-skupine na tretej priečke a nevybojovalo si priamy postup na ďalší veľký záverečný turnaj po MS 2010 a ME 2016. Účasť na šampionáte si v kvalifikácii zaistili prvé dve mužstvá v každej z desiatich skupín. O zvyšných štyroch miestenkách rozhodne play off, ktorého semifinále je na programe 26. marca, finále sa odohrá o päť dní neskôr. Víťazstvo s horkou príchuťou: Slovenským futbalistom ostali len oči pre plač

Oveľa skôr, už v piatok 22. novembra (12.00) sa uskutoční žreb, ten rozhodne o konečnom zložení vetiev. Hrajú víťazi skupín LN, ktorí si nezabezpečili postup v kvalifikácii, namiesto postupujúcich sa do baráže posunuli tímy na ďalších priečkach v skupinách LN vrátane Slovenska. Predstaví sa šestnásť najlepšie postavených reprezentácií na základe LN rozdelených do štyroch vetiev.

Európskej futbalovej únii (UEFA) išlo aj o to, aby v play off zostalo pokope čo najviac tímov podľa pôvodných divízií. Istotu zotrvania v "béčku" mala pred záverečným kolom kvalifikácie jedine Bosna a Hercegovina ako víťaz skupiny LN. Doplnili ju Slovensko, Írsko a Severné Írsko. V "áčku" zostal iba Island, žrebom sa do najvyššej vetvy posunú tri mužstvá z kvarteta Maďarsko, Bulharsko, Izrael a Rumunsko, v "céčku" zostane len jedno, keďže Škótsko, Nórsko ani Srbsko sa nemohli hýbať. V "déčku" si zmerajú sily Gruzínsko so slovenským trénerom Vladimírom Weissom, Severné Macedónsko, Kosovo a Bielorusko. Na šampionáte bude hrať minimálne jeden účastník najnižšej divízie.

V rámci vetvy play off sa stretnú najlepšie a najhoršie umiestnené tímy po LN, ďalšiu dvojicu vytvoria mužstvá na druhej a tretej pozícii. Doma budú hrať jednotka a dvojka, takže v B-divízii sa okrem duelu Slovensko - Írsko uskutoční semifinále Bosna a Hercegovina - Severné Írsko. Slovenský futbalový zväz (SFZ) musí nahlásiť dejisko do 20. decembra. Hostiteľov finále už určí žreb. Hrá sa na jeden zápas, pokiaľ sa súboje skončia v riadnom hracom čase remízou, klasicky nasledujú predĺženie na 30 minút, prípadne jedenástkový rozstrel. Konečný zoznam účastníkov šampionátu bude známy až v marci, ale žreb záverečného turnaja sa koná už 30. novembra. Otváracie stretnutie je na programe 12. júna v Ríme, finále o mesiac neskôr v Londýne.

postupujúci na ME z kvalifikácie:

A-skupina: Anglicko, Česko

B-skupina: Ukrajina, Portugalsko

C-skupina: Nemecko, Holandsko

D-skupina: Švajčiarsko, Dánsko

E-skupina: Chorvátsko, Wales

F-skupina: Španielsko, Švédsko

G-skupina: Poľsko, Rakúsko

H-skupina: Francúzsko, Turecko

I-skupina: Belgicko, Rusko

J-skupina: Taliansko, Fínsko

účastníci play off:

A-divízia: Island, traja z Maďarsko/Bulharsko/Izrael/Rumunsko

B-divízia: Bosna a Hercegovina, SLOVENSKO, Írsko, Severné Írsko

C-divízia: Škótsko, Nórsko, Srbsko, jeden z Maďarsko/Bulharsko/Izrael/Rumunsko

D-divízia: Gruzínsko, Severné Macedónsko, Kosovo, Bielorusko

termíny ME:

22. novembra: žreb play off

30. novembra: žreb záverečného turnaja

26. marca: semifinále play off

31. marca: finále play off

1. apríla: dodatočný žreb v prípade potreby

12. júna: otváracie stretnutie šampionátu (Rím)

12. júla: finále ME (Londýn)