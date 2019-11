Ocitol sa v elitnej spoločnosti: Hossa už kandiduje do Siene slávy NHL!

Bola to len otázka času. Najlepší slovenský hokejista v ére samostatnosti Marián Hossa (40) môže byť už na budúci rok členom Siene slávy NHL. Bývalý reprezentačný útočník sa dostal do elitnej spoločnosti kandidátov.

Marián Hossa má za sebou 19-ročnú kariéru v NHL, počas ktorej obliekal dresy Ottawy, Atlanty, Pittsburghu, Detroitu a Chicaga. S Detroitom a Pittsburghom sa prebojoval do finále play-off, no Stanleyho pohár zdvihol nad hlavu až s Chicagom v roku 2010. Tento úspech zopakoval aj v sezónach 2012/2013 a 2014/2015.

Aktívnu kariéru ukončil predčasne pre zdravotné dôvody po sezóne 2016/2017. V základnej časti profiligy odohral 1 309 zápasov so ziskom 1 134 bodov (525+690). V play-off pridal 149 bodov (52+97) v 205 stretnutiach. Zahral si v piatich exhibíciách All Stars NHL. Slovensko reprezentoval na ôsmich MS, štyroch ZOH, Svetovom pohári 2004 a predstavil sa aj na Svetovom pohári 2016 v Toronte, kde sa s Tímom Európy prebojoval až do finále.

Medzi kandidátmi na uvedenie do Siene slávy NHL v roku 2020 sú tiež Jarome Iginla, Shane Doan, Patrik Eliáš, Sergej Gončar, Daniel Alfredsson, Rod Brind‘Amour, Jeremy Roenick, Alexander Mogiľnyj či Theo Fleury.