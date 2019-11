Lucie Bílá otvorila 13. komnatu: Vážna diagnóza a drastická liečba!

Jej životná cesta začala obrovskou skúškou! Speváčka Lucie Bílá sa narodila s vrodenou vadou a lekári nevedeli, či bude vôbec niekedy chodiť.

O ťažkom začiatku svojho života porozprávala slávica prvýkrát, pomyselnú 13. komnatu otvorila pre denník Aha!. Dlhé mesiace po narodení strávila pripútaná popruhmi na drevenú dosku. ,,Skoro rok a trištvrte som musela byť pripútaná k doske, takže ma maminka nikdy nemohla nosiť ani pochovať. Môj braček si myslel, že som autíčko, pretože tam boli štyri obrovské šróby, ktorými mi tie nohy uťahovali,” povedala Bílá.

Za všetko mohla vrodená telesná chyba. ,,Keď som sa narodila, tak som mala vykĺbené bedrá. Kĺby v nožičkách proste neboli na správnom mieste. Vtedy to liečili takto,” vysvetlila speváčka narodená v roku 1966. Ako píše Aha!, drastická liečba sa oplatila a pred oslavou 2. narodenín sa malé dievčatko konečne mohlo hýbať ako ostatné deti.

,,Hneď, ako ma pustili, tak som okamžite začala behať a vyvádzať. Tak to bolo pre mňa veľmi zásadné. Síce si to veľmi nepamätám, ale asi tam sa to vo mne zrodilo – to, že som nikdy nič nevzdávala, hlavne nie so sebou,” povedala Bílá s tým, že je na seba veľmi prísna.

Ako denník píše, problém s vývojom bedier patrí medzi ochorenia typické pre Česko, dôvod nie je známy, ale pravdepodobne je genetický. Kedysi sa v nemčine tomuto problému dokonca hovorilo Die böhmische Hüfte, v preklade české bedro.