Gruzínska polícia zakročila proti demonštrantom: Pri tvrdom zásahu sa zranili ľudia

Dovedna 37 ľudí zadržala v pondelok gruzínska polícia počas likvidácie tábora demonštrantov, ktorí sa zhromaždili pred budovou parlamentu v metropole Tbilisi, aby tak vyslovili svoj nesúhlas s politikou vlády a žiadali predčasné parlamentné voľby.

Oznámilo to v pondelok večer gruzínske ministerstvo vnútra, z ktorého vyhlásenia citovala agentúra DPA. Pri zásahu bolo zároveň zranených šesť osôb vrátane dvoch policajtov.

Demonštranti už cez víkend zablokovali vchody do budovy parlamentu po tom, čo vládnuca strana Gruzínsky sen odmietla reformu volebného zákona a s ňou spojené vypísanie predčasných volieb. "Spred vchodov do parlamentu boli odstránené umelo vytvorené prekážky. Všetky vchody do parlamentu boli uvoľnené, takže môže nerušene pokračovať v práci," uvádza sa v pondelňajšom vyhlásení gruzínskeho ministerstva vnútra.

Blokáda gruzínskeho parlamentu sa začala v nedeľu, keď sa pred jeho budovou konala akcia na protest proti hlasovaniu poslancov, ktorí odmietli zmeniť doterajší volebný systém na pomerný. Strana Gruzínsky sen, ktorá je pri moci od roku 2012, zažíva značný pokles popularity v dôsledku toho, že sa jej nepodarilo vyriešiť hospodársku stagnáciu krajiny. Verejnosť vníma aj jej odklon od záväzku posilňovať demokraciu v krajine.

Primátor gruzínskej metropoly Kacha Kaladze, ktorý je súčasne aj generálnym tajomníkom strany Gruzínsky sen, obvinil z nepokojov pred parlamentom opozičnú stranu Zjednotené národné hnutie (ENM). Ministerstvo vnútra uviedlo, že demonštrácia mala pokojný začiatok, no neskôr sa zvrhla na "protiprávne konanie".