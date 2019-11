Zápasník MMA Matúš Mečár sa postavil pred súd: Za usmrtenie Lucie († 27) podmienka

Som vinný! Bývalý zápasník MMA Matúš Mečár (36), obžalovaný z usmrtenia krásnej Lucie († 27), sa priznal k činu. V pondelok pred senátom Okresného súdu v Nitre pristúpil k vyhláseniu o vine.

Podľa obžaloby jeho mercedes vlani zrazil Luciu na priechode pre chodcov a tá neskôr zomrela. Mečár dostal 3-ročnú podmienku a 6-ročný zákaz viesť motorové vozidlá. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor sa odvolal.

Na súd prišli Luciini rodičia aj dvaja súrodenci. Chýbal však jej najmladší brat a manžel Lukáš (31). Obžalovaný z usmrtenia ich milovanej manželky, dcéry a sestry prišiel so sklonenou hlavou. „Je mi to ľúto, čo sa stalo. Veľmi,“ povedal Matúš Mečár pred pojednávaním, no bližšie sa vyjadrovať nechcel. Následne sa pred senátom priznal k vine, čo znamená, že dokazovanie sa už nekoná.

K tragédii došlo pred rokom, keď sa Lucia vracala domov z práce. Luxusný mercedes ju zrazil na priechode pre chodcov len pár minút od domu. Za volantom sedel Matúš Mečár, ktorý podľa polície a svedkov nehody išiel rýchlo, jeho auto zastalo až 200 metrov po zrážke. Lucka po 3 hodinách v nitrianskej nemocnici zomrela.

Mečár má na krku už viaceré obvinenia za priestupky aj trestný čin. Počas záverečnej reči to spomenul aj prokurátor, ktorý ho nazval dokonca pirátom ciest.a súdny probačný dohľad za trestný čin vydierania formou spolupáchateľstva,“ uviedol prokurátor.

Bývalý zápasník dostal za usmrtenie Lucie 3-ročný trest s odkladom na 5 rokov a 6-ročný zákaz vedenia motorových vozidiel. Prokurátor sa však proti tomuto trestu odvolal. Pozostalí žiadajú od Mečára nemajetkovú ujmu: po 30-tisíc eur pre manžela Lukáša a rodičov a po 15-tisíc eur pre každého zo súrodencov. Mečár časť peňazí rodine už poslal.