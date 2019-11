Unikátna stavba spojí Slovensko a Maďarsko: Most v Komárne bude najvyšším na Dunaji

Jedinečná stavba. Cestný most, ktorý bude spájať slovenské Komárno a maďarský Komárom, bude najvyšším mostom na celom toku Dunaja i na Slovensku - jeho celková výška odo dna je 118 m.

Práve v tomto týždni si navyše stavbári pripísali dôležitý míľnik. Na priečne naklonený pylón bol umiestnený posledný diel. Výstavbu prišiel osobne skontrolovať minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

Výstavba mosta je spoločným projektom Slovenska a Maďarska a je financovaná z eurofondov cez Nástroj na prepájanie Európy. „Som rád, že aj napriek rôznym úskaliam a nepredvídateľným klimatickým podmienkam, ktoré prináša stavba na vode, sa pri tomto náročnom projekte darí držať tempo výstavby,“ uviedol minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Komárňanský most bude mať okrem praktického významu aj svoj symbolický. Bude to najvyšší most na Dunaji! „Obyvateľom a návštevníkom Komárna a Komáromu ho plánujeme odovzdať do užívania už v júni budúceho roka,“ dodal.

Celkový rozpočet projektu je vyše 117 miliónov eur. Rekord si stavba bude držať aj celkovo v rámci našej krajiny -. V tele pylóna sa nachádza točité schodisko so 405 schodmi a 8 rebríkov na vrcholnú vyhliadkovú plošinu. Vyšliapanie z úrovne vozovky na vrchol pylóna, ktorý leží na slovenskej strane rieky, je ako výstup na 32-poschodový mrakodrap. Vzdialenosť medzi dvoma mostmi bude 2,8 km.