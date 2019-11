Attila Végh má o program postarané: Z klietky na plátno a potom do pôrodnice!

Jedna novinka za druhou! Týždeň po životnom zápase v rámci galavečera Oktagon 15 je bojovník Attila Végh (34) už opäť v centre pozornosti.

Cez víkend si pozrel premiéru slovensko-islandského filmu Malá ríša (Little Kingdom), v ktorom si zahral vedľajšiu rolu a čoskoro ho čaká veľká rodinná udalosť. Manželka Natália mu porodí prvé dieťatko, ktorého pohlavie už dávnejšie poznajú a majú už vybraté aj meno!

Presťahoval si sa z klietky do trochu iného priestoru – pred kameru a na filmové plátno. Aké to bolo?

Bolo to zasa niečo iné. Ale už som nakrúcal viac projektov, tak to nebolo úplne nové pre mňa. Beriem to ako ďalšiu skúsenosť a dúfam, že v budúcnosti to potiahnem aj ďalej, ako si zahrať vo filme len päť minút.

Ako ste sa vyrovnali s úlohou vojaka?

Na začiatku boli rozpaky, spočiatku som svoju rolu ani nepoznal, vysvetlili mi ju priamo pri nakrúcaní. Z jedného dňa natáčania boli napokon tri dni. Náročné bolo, že sa nakrúcalo po anglicky, čo pre mňa bolo ťažšie, lebo neviem dobre po anglicky. Tak som poprosil režiséra, aby skúsil moje vety čo najviac zjednodušiť.

Prekvapilo vás, že vás oslovili?

Najskôr áno. Ale nevedel som, do čoho vlastne idem. Netušil som, že ten film pôjde aj v kinách. Predpokladal som, že len budem niekde stáť v pozadí. No a zrazu som videl, že tam bol kopec ľudí, celý tím, a že to pôjde aj v kinách a po anglicky. To všetko bolo pre mňa novinkou.

Film sa má premietať aj v zahraničí. Možno vám raz ponúknu rolu v štýle Ramba!

Veľmi rád by som si zahral také niečo! Hlavne nech sa tam veľa nerozpráva, stačia bitky a streľba (smiech). To by som celé zahral aj sám.

Vy ste absolvovali aj ZVS?

Nie, keď som mal nastúpiť na vojenčinu, tak sa práve táto povinnosť zrušila.

Pripísali ste si na konto veľké víťazstvo. Bude aj odveta s Vémolom?

Teraz si ten veľmi cenný triumf užívam. Ako som povedal po zápase, nebudem sa predčasne vyjadrovať, či odveta bude alebo nebude. Čakáme s manželkou bábätko, užijem si to a uvidíme, čo sa bude diať v budúcnosti.

Vémola túži po odvete so slovenským bojovníkom, takýto odpal nečakal: Studená sprcha od Végha

Ďakujem za opýtanie, má sa veľmi dobre. Stála pri mne počas celej prípravy. Snažím sa jej teraz vykompenzovať všetok ten čas, čo som s ňou nemohol byť a tiež ako stála pri mne vo všetkom počas prípravy. Čakáme chlapčeka a, samozrejme, bude sa volať Atilla!

Plánujete byť aj pri pôrode?

Chcel by som tam byť! Stáť pri mojej manželke v tej chvíli... Nepochybujem, že je to zážitok na celý život. Termín máme okolo Vianoc a Silvestra, takže to pre nás bude najkrajší darček, aký si vieme predstaviť.

Chcete sa podieľať na povinnostiach okolo bábätka?

Jasné, som na to pripravený. Bude to náš spoločný synček a budeme si pomáhať navzájom. Všetko už máme pripravené, izbička je nachystaná, tak čakáme už len na tento boží dar.